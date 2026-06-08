Crvena zvezda želi Kristijana Balova, ali će morati da poboljša ponudu ukoliko želi da dovede talentovanog bugarskog igrača

Izvor: Printscreen/YouTube/Underrated players

Crvena zvezda želi mladog bugarskog fudbalera Kristijana Balova (19). Interesovanje je obostrano i on želi da ide, ali se za to pita i njegov klub Slavija iz Sofije. Oglasio se predsjednik kluba Ventseslav Stefanov.

"Ne postoji u ovom momentu razvoj situacije. Ne postoji dogovor sa Zvezdom trenutno. Ja bih volio da ode tamo, to je sjajan klub, evropski brend. Ali, potrebno je da poboljšaju uslove ponude. Ako to učine, sešćemo i razgovaraćemo", rekao je Stefanov za bugarski "Sportal".

Krsitijan Balov Izvor: YouTube/Underrated players

Potvrdio je da je krilni fudbaler trenutno na odmoru i da bi volio da se pronađe zajednički jezik sa crveno-bijelima.

"Nema potrebe da izmišljate toplu vodu, sve je normalno. Već sam rekao više puta, bilo ko u Bugarskoj da ga traži, neće ga dobiti. Samo može da ide u inostranstvo. Svim onim 'dobronamjernim' ljudima da kažem odmah da se ne raduju previše", zaključio je Stefanov.