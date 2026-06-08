"Ispituju ga zbog 13 žrtava": Poznati pevač priveden zbog prijava za silovanje, oglasili se advokati (Video)

Pevač Patrik Bruel je priveden u ponedeljak ujutru, nakon prijava za silovanja i seksualne napade protiv njega. On kaže da je spreman da "odgovori na sva pitanja istražitelja".

Izvor: Youtube/FRANCE 24 English

Pevač Patrik Bruel je priveden u ponedeljak ujutru zbog više prijava za silovanja i se*sualne napade, navodi tužilaštvo u Nanteru za Parisien, potvrđujući informaciju France Info.

Biće ispitivan o događajima "koji se u ovom trenutku tiču 13 žrtava“.

Trenutna istraga "se odnosi na činjenice prijavljene od strane tri žene koje optužuju Patrika Bruela za se*sualne napade i pokušaje silovanja“ između 1997. i 2001. godine, dodao je tužilac, kao i za "činjenice silovanja ili pokušaja silovanja, se*sualnih napada i uznemiravanja" prijavljene od strane drugih žena, u Francuskoj i Belgiji.

Patrik Bruel optužen za silovanje više žena Izvor: Youtube / FRANCE 24 English

Bio je pozvan na saslušanje u okviru ove pritvorske procedure već nekoliko nedelja, prema izvoru bliskom istrazi. Prema informacijama, Patrika Bruela prate njegove dve advokatice, Fani Kolin i Selin Lasek, koje mu pružaju odbranu zajedno sa Kristoferom Ingrainom.

- On je već nekoliko nedelja davao do znanja da stoji na raspolaganju pravosudnim organima, kako bi konačno mogao da odgovori u okviru sudskog postupka, pred nadležnim organom. Odgovoriće na sva pitanja istražitelja i dostaviće sve potrebne elemente da dokaže svoju nevinost - saopštile su njegove advokatice.

(Telegraf.rs, MONDO)