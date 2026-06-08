Muškarac za koga se vjeruje da je iz Beograda sa Vračara ubijen je u Barseloni nakon što je napadač u njega ispalio više hitaca iz neposredne blizine, a katalonska policija traga za počiniocem.

Izvor: X/Daniel

Španska policija, koja vodi istragu ubistva državljanina Srbije, koje se dogodilo sinoć u Barseloni, ne isključuje mogućnost da je likvidacija povezana sa ratom kriminalnih klanova. Prema pisanju španskih medija, jedan pravac istrage usmjeren je ka "balkanskim klanovima".

Podsjetimo, kriminalni rat kavačkog i škaljarskog klana zbog trgovine drogom počeo je 2014. u Španiji, i u njemu je prema nezvaničnim informacijama, tokom proteklih godina ubijeno više od 80 ljudi. Muškarac, čiji se identitet još uvijek zvanično utvrđuje, navodno je Beograđanin, sa Vračara.

"Napadač koji je u njega ispalio više hitaca, pobjegao je sa mjesta zločina i katalonska policija traga za njim. Očevici su ga opisali kao krupnog i visokog muškarca, starog oko 30 godina i opisali da je žrtvi pucao u leđa, iz neposredne blizine", navode mediji.

Na video-snimcima sa mjesta zločina, vidi se kako nekoliko minuta nakon pucnjave, komšije pokušavaju da pomognu žrtvi. Na lice mjesta brzo su stigle i službe Hitne pomoći, ali mu nije bilo spasa.

Un vecino me alerta de nuevos disparos en los patios entre Mineria y Mare de Déu del Port. Si se confirma, sería otro episodio intolerable en una zona marcada por la inseguridad y el abandono. Los vecinos exigen soluciones reales. ¿Qué más tiene que pasar?pic.twitter.com/gcW8FOmcjs — Dani Sirera (@danielsirera)June 7, 2026

Katalonska policija, za sada se nije zvanično oglasila. Međutim, prema pisanju medija, odmah je pokrenuta opsežna istraga kako bi se razjasnio motiv i pronašao napadač.

"Prema prvim izvještajima koje je objavio ElCaso.cat, a koji još nisu zvanično potvrđeni, žrtva je bio Srbin. Istraga će sada utvrditi motiv zločina i da li je povezan sa kriminalnim mrežama, kao i da li je u pitanju nastavak obračuna zaraćenih klanova", navode oni.

Fallece el hombre tiroteado en la calle

de la Mineria de la Zona Franca de Barcelona

¡=¡El hombre que ha recibido varios disparos este domingo sobre las 21:00 horas en plena vía pública ha terminado falleciendo a pesar de los esfuerzos por reanimarlo de los servicios de…pic.twitter.com/qWTFf5mc3y — Daniel (@FotsTe)June 7, 2026

Kako prenose mediji, tokom istrage bi trebalo da bude utvrđeno gdje je ubijeni živio u Barseloni, kao i s kim je održavao kontakte.

Inače, područje u kom se surova likvidacija dogodila, odmah su zatvorile specijalne jedinice španske policije kako bi se što prije pronašao i uhapsio ubica, ali potraga do sada nije dala rezultate.

Stanovnici kvarta u kom je muškaracu ubijen, izjavili su da su čulli rafal, a potom vidjeli ljude koji bježe.

"Videli smo čovjeka koji je ležao na zemlji. Neke komšije su u namjeri da mu pomognu, do dolaska bolničara počele reanimaciju, ali nije mu bilo spasa", ispričali su oni.

Inače, u poslednjih godinu dana, ovo je četvrti obračun na teritoriji Barselone koji se dovodi u vezu sa ratom kavačkog i škaljarskog klana.

(Kurir/MONDO)