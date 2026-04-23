Dva reprezentativca Bosne i Hercegovine sigurno propuštaju Mundijal, a nekoliko ih je nesigurno za spisak Sergeja Barbareza.

Ređaju se ogromni problemi za Bosnu i Hercegovinu pred Svjetsko prvenstvo. Nakon povrede Edina Džeka u baraž meču sa Italijom redom dolaze otkazi pred Mundijalu Sergeju Barbarezu.

Prvo je došla vest da Amir Hadžiahmetović neće igrati na Mundijalu zbog povrede, a sada se povredio i Adrian Leon Barišić. Ovaj štoper je propustio i mečeve sa Italijom i Velsom, ali sada je N/FS BIH objavio da štoper Brage neće biti spreman za veliko takmičenje.

"Reprezentativac Bosne i Hercegovine Adrian Leon Barišić obnovio je povredu primicača zbog koje će morati biti podvrgnut operativnom zahvatu. Prema prvim procenama, Barišića očekuje višemesečna pauza, te u narednom periodu neće biti na raspolaganju ni svom klubu, kao ni "A" reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Nakon Amira Hadžiahmetovića, selektor Sergej Barbarez na predstojećem Svetskom prvenstvu nažalost zbog povrede neće moći da računa ni na Barišića. Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine želi Adrianu Barišiću uspešan operativni zahvat i brz oporavak, uz nadu da će se što pre vratiti na teren", navodi se u saopštenju.

Barbarez ne zna šta će

Uz sve ovo i Nikola Katić je pod znamo pitanja za Mundijal zbog povrede koljena, a Šalke je nedavno objavio da se ovaj defanzivac neće vraćati do kraja sezone. Što se tiće BIH Mundijal počinje mečom sa Kanadom 12. juna, zatim se igra sa Švajcarskom u Los Anđelesu 18. juna i Kataron u Sijetlu 24.

Ko su odsutni?

Adrian Leon Barišić rođen je u Štutgartu, a karijeru je počeo u Hrvatskoj. Prošao je omladinske kategorije Hajduka, Dinama i RNK Splita prije nego što je zaigrao za Osijek. Nastupao je za Frosinone i Bazel, a trenutno je na pozajmici u Bragi. Za selekciju Bosne i Hercegovine upisao je 15 nastupa.

Amir Hadžiahmetović je defanzivni vezista rođen u Danskoj sa 34 nastupa za selekciju BIH. Nakon početaka u Danskoj vratio se u Sarajevo i zaigrao za Željezničar, a onda je godinma bio u Konjasporu. Odatle je otišao u Bešiktaš koji ga je slao na pozajmice u Rizespor i Hal Siti.

