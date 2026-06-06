Spremite se za najfascinantniji kosmički spektakl u ovom vijeku koji će 2. avgusta naredne godine "ugasiti" Sunce.

Izvor: Youtube/NASA

Spremite se za najduže potpuno pomračenje Sunca u 21. vijeku, koje će se dogoditi 2. avgusta 2027. godine. Ovaj rijedak astronomski događaj pružiće nezaboravan prizor na nebu iznad Evrope, Afrike i Bliskog istoka, sa totalitetom koji će na svom vrhuncu trajati čak šest minuta i 23 sekunde.

Svako ko je bio svjedok potpunog pomračenja Sunca, poput onog koje je prešlo preko Sjeverne Amerike u aprilu 2024. godine, opisuje ga kao iskustvo koje mijenja život. Kratak trenutak kada dan prelazi u sumrak, tišina koja preuzima prirodu i blistava korona Sunca koja se pojavljuje oko crnog diska Mjeseca prizor su koji ostaju trajno urezani u sjećanje.

Dok se utisci o prethodnim pomračenjima još sabiraju, astronomi i ljubitelji svemira već usmjeravaju pogled ka 2. avgustu 2027. godine. Tog dana odigraće se nebeski spektakl koji je s pravom nazvan „pomračenje vijeka“, događaj koji će po trajanju i dramatičnosti nadmašiti gotovo sve što je viđeno u ovom stoljeću.

Prema podacima američke Nacionalne solarne opservatorije, riječ je o najdužem potpunom pomračenju Sunca koje će biti lako dostupno posmatračima na kopnu tokom ovog vijeka.

Ono što pomračenje 2027. godine čini posebnim jeste njegovo trajanje. U blizini egipatskog grada Luksora potpuni mrak trajaće šest minuta i 23 sekunde. Takva rijetka pojava rezultat je gotovo savršenog poravnanja nebeskih tijela.

Mjesec će tada biti blizu perigeja, odnosno najbliže tačke Zemlji, zbog čega će na nebu izgledati veći nego inače. Istovremeno, Zemlja će se nalaziti blizu afela, svoje najudaljenije tačke od Sunca, pa će Sunčev disk djelovati nešto manji. Ova kombinacija omogućiće Mjesecu da na duži period potpuno zakloni Sunce.

To će biti najduže potpuno pomračenje od 1991. godine, dok se sljedeće pomračenje sličnog trajanja očekuje tek 3. juna 2114. godine.

Putanja totalnog pomračenja, široka oko 258 kilometara, protezaće se od Atlantskog okeana preko Gibraltarskog moreuza do Indijskog okeana. Mjesečeva sjenka preći će preko južne Španije, sjevernog Maroka, Alžira, Tunisa, Libije, Egipta, Saudijske Arabije, Jemena i Somalije.

Gradovi poput Kadiza i Malage u Španiji, Tanžera u Maroku i Sfaksa u Tunisu naći će se u zoni totaliteta. Ipak, epicentar događaja biće Egipat, posebno područje oko drevnog Luksora, gdje će pomračenje trajati najduže.

Djelimično pomračenje biće vidljivo na ogromnom području koje obuhvata gotovo cijelu Evropu, Afriku i Bliski istok.

Naučnica NASA-e dr Keli Korek ističe da se potpuni doživljaj pomračenja ne može prenijeti fotografijama.

„Nije lako objasniti, posebno u digitalnom svijetu, zašto je zaista vrijedno izaći i doživjeti ovaj događaj uživo. Fotografije su lijepe, ali ne mogu da dočaraju cjelokupno fizičko iskustvo“, kazala je Korek.

Tokom totaliteta, ukoliko nebo bude vedro, biće moguće vidjeti sjajne zvijezde, pa čak i pojedine planete. Osim vizuelnog efekta, osjetiće se i značajan pad temperature, koja može pasti i do deset stepeni kada Mjesec potpuno prekrije Sunce.

„Naš mozak brzo prepoznaje da je to nešto neobično. Može izazvati nemir ili anksioznost jer se smrači na način koji ne prepoznajemo“, objašnjava Korek.

Kako navodi, kada nastupi potpuni mrak i postane vidljiva Sunčeva korona, mnogi ostaju bez riječi.

„Bez obzira koliko puta to doživite – uvijek želite ponovo“, poručila je ona.