Iskusni as Edin Džeko nalazi se u Beogradu gdje se oporavlja od nezgodne povrede.

Kapiten Reprezentacija Bosne i Hercegovine Edin Džeko boravi u Beograd nakon velikog uspjeha svoje reprezentacije, koja je izborila plasman na Svjetsko prvenstvo pobjedom protiv Italija u Zenici.

Istorijski meč sa tribina je pratio i Novak Đoković, koji je uživo svjedočio velikom podvigu „Zmajeva“.

Džeko je u Beogradu započeo oporavak od povrede, a tokom boravka u jednom restoranu dočekalo ga je posebno iznenađenje. Dobio je parče torte sa porukom: "Srećan odlazak na Svjetsko prvenstvo, kapitenu", što je podijelio na društvenim mrežama.

Iskusni napadač povrijedio je rame u produžetku utakmice protiv Italije, što je u prvi mah izazvalo strah od ozbiljnije povrede. Pominjao se čak i prelom ključne kosti, što bi značilo višemjesečnu pauzu i propuštanje Mundijala.

Ipak, dodatni pregledi u Beogradu pokazali su da je stanje znatno bolje nego što se prvobitno mislilo. Operacija neće biti potrebna, a Džeko je već započeo rehabilitaciju i oporavak.