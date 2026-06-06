Neto primanja radnika u Evropi variraju od 12.967 eura u Mađarskoj do 54.260 eura u Luksemburgu, uz značajne razlike u troškovima života.

Izvor: ANP / ddp USA / Profimedia

Neto primanja radnika značajno se razlikuju širom Evrope, pri čemu se godišnja neto zarada kreće od manje od 13.000 eura do više od 54.000 eura. Iako se razlike između istočne i zapadne Evrope smanjuju kada se uzmu u obzir troškovi života, one i dalje ostaju izražene.

Prema najnovijim podacima Eurostata, radnik koji prima prosječnu platu u Luksemburgu kući donese više od četiri puta više novca nego radnik u Mađarskoj.

Godišnja neto zarada, odnosno iznos koji zaposleni stvarno dobije nakon odbitaka, za samca bez djece kreće se od 12.967 eura u Mađarskoj do 54.260 eura u Luksemburgu, što jasno pokazuje velike razlike u primanjima širom Evrope.

Na ove razlike utiču visina plata, poreski sistemi, doprinosi za socijalno osiguranje i sistemi porodičnih naknada. Zemlje sa višim platama ne zauzimaju nužno najviše pozicije kada se uzmu u obzir porezi i troškovi života.

Prema podacima koje je Eurostat objavio sredinom 2026. godine, prosječna godišnja neto zarada samca bez djece u Evropskoj uniji iznosi 26.929 eura.

Među državama EU sa najvišim neto zaradama prednjači Luksemburg sa 54.260 eura godišnje. Slijede Irska sa 44.263 eura i Danska sa 41.981 eurom.

Iznad prosjeka Evropske unije nalaze se i Holandija sa 36.837 eura, Belgija sa 34.642, Švedska sa 34.624, Finska sa 33.641, Njemačka sa 31.000 i Francuska sa 30.832 eura.

S druge strane, Španija i Italija ostaju ispod evropskog prosjeka. Neto zarada u Španiji iznosi 25.263 eura, dok u Italiji dostiže 24.471 euro.

U deset država članica Evropske unije godišnja neto primanja manja su od 20.000 eura. Na dnu liste nalaze se Mađarska sa 12.967 eura, Rumunija sa 13.233 i Grčka sa 15.050 eura. Slijede Slovačka, Poljska, Letonija, Hrvatska, Litvanija, Češka i Portugal.

Međutim, kada se zarade prilagode kupovnoj moći, slika se značajno mijenja. Radnici u zemljama poput Rumunije i Poljske nominalno zarađuju manje od svojih kolega u zapadnoj Evropi, ali zbog nižih cijena njihov novac ima veću vrijednost na domaćem tržištu.

Dok su nominalne neto zarade u najbogatijoj zemlji 4,2 puta veće nego u najsiromašnijoj, razlika se smanjuje na 2,3 puta kada se uzme u obzir kupovna moć.

Posmatrano kroz standard kupovne moći (PPS), prosjek Evropske unije iznosi 26.346 eura, a kreće se od 17.509 eura u Grčkoj do 40.846 eura u Luksemburgu.

Među najvećim ekonomijama Evropske unije, Njemačka ima najvišu neto zaradu prema kupovnoj moći – 28.536 eura, ispred Španije sa 27.794 i Francuske sa 27.724 eura. Italija, sa 25.095 eura, i dalje ostaje ispod evropskog prosjeka.

Posebno je zanimljivo da pojedine zemlje značajno napreduju na listi kada se primijeni standard kupovne moći. Rumunija izlazi iz grupe država sa najnižim primanjima, dok Poljska prestiže Estoniju, Letoniju i Litvaniju.

Porodične naknade takođe imaju značajan uticaj na visinu neto primanja. Kada se uporede samac bez djece i porodica sa jednim zaposlenim roditeljem i dvoje djece, Njemačka se pokazuje kao najizdašnija država.

U toj zemlji neto primanja rastu za čak 53 odsto, sa 31.000 na 47.424 eura godišnje. Poljska bilježi rast od 39 odsto, Belgija 37, a Austrija 33 odsto.

Među najvećim evropskim ekonomijama, Španija ima najmanju razliku od svega 13 odsto, dok ona u Francuskoj iznosi 26, a u Italiji 25 odsto.

Na začelju liste nalaze se Kipar, Finska i Švedska, ali stručnjaci napominju da to ne znači da porodice sa djecom u tim državama ne dobijaju podršku, već da se pomoć često ostvaruje kroz druge mehanizme socijalne zaštite.