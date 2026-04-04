Reprezentativci Italije tražili od Saveza 300.000 eura za odlazak na Mundijal i prije nego što su izborili učešće. Selektor Đenaro Gatuzo morao je da "gasi požar", piše italijanska Republika.

Reprezentacija Italije ni treći put zaredom nije uspjela da se plasira na Svjetsko prvenstvo u fudbalu i Apeninsko poluostrvo se i dalje trese od tog potresa. S obzirom na to da četvorostruki šampion svijeta još od 2014. nije nastupio na Mundijalu, a da je ove godine propustio šansu za to u meču protiv BiH u Zenici, tamošnji mediji „kopaju“ sve okolnosti tog razočaravajućeg rezultata i tako su došli i do rasprave igrača i Saveza oko premija za Svjetsko prvenstvo.

Prema pisanju „Republike“, reprezentativci Italije tražili su od Saveza iznos od 300.000 eura za plasman na Mundijal, koji bi se dijelio na svih 28 članova tima. Samim tim, svako bi dobio malo više od 10.000 eura. Igrači su o ovoj temi razgovarali unutar tima, a na njihov zahtjev priča o premijama tako je došla u prvi plan i prije nego što su uradili svoj dio posla. I nikad ga nijesu ni uradili.

Savez nije podržao njihov zahtjev, a čitava stvar stigla je i do selektora Đenara Gatuza, koji je navodno morao da interveniše. Selektor je, takođe nezvanično, pokušao timu da objasni da nije pravi trenutak za premije. „Zaslužimo plasman na terenu, pa ćemo tek onda da vidimo“, citirane su njegove riječi u tekstu pod naslovom: „Posljednja misao Azura bila je nagrada za plasman na Mundijal“.

I dok je potez okarakterisan kao samoživ, djelimično se može naslutiti da atmosfera u ekipi Italije nije bila sjajna, neminovno i zbog novca. Jasno je da ekipi nije bio dovoljan motiv sama činjenica da se Italija dvije godine zaredom nije plasirala na Svjetsko prvenstvo, pa se zbog toga procjenjuje pristup pojedinih igrača i odanost reprezentaciji.

U večeri katastrofalnog poraza Italije ostavku je podnio legendarni Gianluigi Buffon, koji je bio šef delegacije Azura u BiH. Takođe, predsjednik Fudbalskog saveza Italije Gabriele Gravina podnio je ostavku. Nije potrebno naglašavati da je otišao i selektor Gennaro Gattuso, koji je najavljivao da će se iseliti ukoliko ne izbori plasman na Svjetsko prvenstvo.