Het-trik Morgana Gibs Vajta donio je Notingem Forestu pobjedu koja bi mogla da znači opstanak u Premijer ligi.

Iako se igrao "Mersisajd derbi", veća pažnja bila je usmjerena na premijerligaški duel između Burnley i Nottingham Forest, posebno nakon što je domaći tim poveo.

Kada je na samom isteku prvog poluvremena Fleming pogodio za 1:0, djelovalo je da bi nekadašnji prvak Evrope mogao da se dodatno približi zoni ispadanja, ali se scenario brzo promijenio.

Preokret je režirao Morgan Gibbs-White, koji je sa tri gola donio pobjedu Forestu. Prvo je pogodio u 62. minutu, zatim u 69. spektakularnim volejom na asistenciju Hačinsona, da bi u 77. minutu, nakon dodavanja Jejtsa, kompletirao het-trik.

Do kraja meča viđen je još jedan pogodak – Igor Jesus, koji je ušao sa klupe umjesto Bakve na startu drugog poluvremena, zatresao je mrežu na asistenciju Domingeza za konačnih 4:1.

Nakon ove pobjede, Nottingham Forest ima 36 bodova i sada je na sigurnijoj distanci od zone ispadanja. Tim ima pet bodova više od Tottenham Hotspur, koji se nalazi u opasnoj zoni, kao i četiri boda više od West Ham United, pa djeluje da je na dobrom putu da osigura opstanak pet kola prije kraja prvenstva.



