Na kraju sezone iz Premijer lige bi mogao da ispadne Totenhem, iako prije nekoliko mjeseci niko nije mogao da pomisli na to.

Fudbaleri Tottenham Hotspur našli su se u zoni ispadanja iz Premier League nakon što je u petak uveče West Ham United savladao Wolverhampton Wanderers (4:0), a tu će ostati i nakon 32. kola elitnog ranga engleskog fudbala. Tim iz London igrao je u nedjelju popodne meč koji je morao da pobijedi, ali u tome nije uspio – Sunderland je savladao Tottenham (1:0) golom Nordi Mukiele u 61. minutu meča.

Bio je ovo još jedan blijed nastup kluba iz Londona, koji je u međuvremenu, umjesto Igor Tudor, angažovao trenera Roberto De Zerbi kao posljednju nadu u borbi za opstanak. Očekivao se pozitivan šok i reakcija na alarmantnu situaciju, ali igrači Tottenhama, čini se, ne uspijevaju da pruže više nego što pokazuju tokom posljednjih nekoliko mjeseci.

— Footy Rush (@FootyRush_) April 12, 2026

Posljednju pobjedu u Premier League fudbaleri Tottenham Hotspur ostvarili su 28. decembra 2025. godine protiv Crystal Palace, kada su golom Archie Gray stigli do minimalnog trijumfa. Od tada imaju čak 14 odigranih mečeva bez ijedne pobjede – pet remija, među kojima su neriješeni rezultati protiv Liverpool i Manchester City, kao i devet poraza.

Do kraja tekuće sezone Tottenhamu je ostalo još šest utakmica u prvenstvu. Igraće protiv Brighton & Hove Albion, Wolverhampton Wanderers, Aston Villa, Leeds United, Chelsea i Everton, a neki od tih timova takođe će morati da daju sve od sebe kako bi stigli do bodova. Brighton, Aston Villa, Chelsea i Everton bore se za evropska takmičenja, dok je Leeds direktan rival u borbi za opstanak.



