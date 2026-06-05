Saudijska JEC kula, buduća najviša zgrada na svijetu, dostigla je 102 sprata i nastavlja ubrzan uspon ka planiranoj visini većoj od jednog kilometra.

Izvor: Youtube/Thornton Tomasetti

Buduća najviša zgrada na svijetu dostigla je još jednu veliku prekretnicu u izgradnji. Saudijska JEC kula sada je dostigla 102 sprata i ubrzano napreduje ka planiranoj visini većoj od jednog kilometra.

Još u novembru prošle godine JEC kula je dostigla 69 spratova. Kako radovi sada napreduju izuzetno brzim tempom, zgrada je poslednjih nedelja premašila 100 spratova i postala jedna od svega oko 25 građevina u svijetu koje su dostigle tu visinu.

Arhitektonski biro Ejdrijan Smit i Gordon Gil (AS+GG) nedavno je potvrdio da će neboder imati najmanje 157 spratova. Takođe će biti znatno viši od trenutno najviše zgrade na svijetu, Burdž Kalife, koja je visoka 828 metara, i gotovo dvostruko viši od najviše zgrade u SAD, Jedan svetski trgovinski centar, visokog 541 metar. Ovakva ogromna visina zahtijeva pažljivo osmišljen konstruktivni sistem.

"Beton je kralj na Bliskom istoku. Zato smo iskoristili lokalne saudijske tehnike gradnje za izgradnju JEC kule. Primijenili smo efikasan sistem zasnovan na betonu, koristeći građevinske metode i vrste betona koje su uobičajene u regionu", navodi inženjerska kompanija Tornton Tomaseti, koja učestvuje u realizaciji projekta.

"Konstruktivni sistem je izuzetno jednostavan - bez stubova, spoljnih ojačanja, podnih greda, fasadnih greda i vertikalnih transfera opterećenja. Projektovan je tako da omogući brzu i efikasnu izgradnju. Svi zidovi su međusobno povezani, a svaki konstruktivni element istovremeno podnosi opterećenja vetra i težine objekta. Ispod svega nalazi se masivan betonski temeljni sistem koji nosi težinu cijele građevine - temeljna ploča debela je pet metara i oslanja se na 270 bušenih šipova prečnika 1,8 metara, koji dosežu dubinu od čak 105 metara", dodala je kompanija.

Ranije poznat kao Kingdom Tauer i Džeda Tauer, JEC kula nalazi se u središtu novog urbanog razvoja u prometnom lučkom gradu Džeda. U njegovoj unutrašnjosti nalaziće se najviša osmatračnica na svijetu, luksuzni hotel, kancelarijski prostor i raskošni stanovi.

Ovaj megavisoki neboder samo je jedan od nekoliko velikih "gigaprojekata" koje je najavila Saudijska Arabija u nastojanju da se transformiše u jednu od vodećih svjetskih turističkih destinacija.

Međutim, dok su drugi projekti poput Lajna i Mukaba smanjeni ili potpuno obustavljeni, JEC kula je nakon višegodišnjih odlaganja ponovo čvrsto na putu ka završetku, a saudijske vlasti deluju odlučno da ostvare ovu ambicioznu viziju.