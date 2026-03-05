Nikola Milenković je sa Notingem Forestom zaustavio Mančester siti i praktično pogurao Arsenal do titule u Premijer ligi.

Nikola Milenković je sa Notingem Forestom zaustavio Mančester siti (2:2) praktično "pogurao" Arsenal do titule u Premijer ligi. Nevjerovatna utakmica, dva evrogola gostiju i remi koji je najviše obradovao "tobdžije" i sve one koji navijaju za londonski klub koji je ponovo igrao anti-fudbal, ali osvaja bodove.

Mančester siti je dva puta vodio, golovima Semenja i Rodrija, ali je prvo Gibs Vajt prelijepim golom petom u 56. minutu izjednačio prvi put, da bi Anderson u 76. poslao "bombu" sa oko 20 metara i donio bod gostima. Siti je imao inicijativu, šanse su se ređale, nekoliko puta su tražili penal, sudija Ingland nije nijednom ni razmatrao da pokaže na "kreč", a onda je u 98. minutu Muriljo sa gol linije izbacio šut koji je spriječio ekipu Pepa Gvardiole da dođe do trijumfa u posljednji čas.

Arsenal je na gostovanju pobijedio Brajton golom Bukaja Sake u 9. minutu. Doduše, lopta je poslije njegovog udarca promijenila pravac, prevarila Verbrugena, ali je gol pripisan jednom od najboljih igrača Arsenala. Tim Mikela Artete je igrao onako kako igra cijele sezone. Prekidi, odugovlačenje igre, čak je Brajton u drugom poluvremenu imao 62 odsto lopte u posjedu, bolje šanse, više šuteva i dodavanja, dok se Arsenal branio i odbranio. Bitniji su im mnogo bodovi nego ljepota igre i to je jasno. Arsenal je prvi sa 67 bodova, Siti ima 60 i meč manje.

Čelsi je deklasirao Aston Vilu u gostima (4:1) iako je domaći tim poveo golom Daglasa Luiza, ali je Žoao Pedro do kraja dao het-trik, upisao se i Kol Palmer i tako najavio veliku borbu za mjesto među prva četiri tima koje vodi u Ligu šampiona.

Rezultati:

Aston Vila - Čelsi 1:4

Brajton - Arsenal 0:1

Fulam - Vest Hem 0:1

Mančester siti - Notingem Forest 2:2



