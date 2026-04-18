Frenk Lampard je sa Koventrijem koji ima jedan od najmanjih budžeta u Čempionšipu uspio da se vrati u Premijer ligu posle 25 godina pauze.

Jedan meč se ovog petka igrao u Čempionšipu, ali najbitniji. Na njemu je Koventri remijem sa Blekburnom na gostovanju 1:1 (0:0) uspio da se plasira u Premijer ligu prvi put nakon 25 godina, tj. od 2001. godine.

Tim koji sada sa klupe vodi Frenk Lampard bio je među onima koji su igrali u prvoj sezoni Premijer lige 1992/93, a tu se zadržao do 2001. godine. Kada je jednom ispao, više nije bio ni blizu elite, pošto su, recimo, 2018. godine igrali u četvrtoj ligi.

Sada je nekada legendarni vezista Čelsija sa jednim od najmanjih budžeta u ligi uspio da dovede ekipu u kojoj su najveće zvijezde Džej Dasilva, Roman Ese i Fenk Onijeka u elitu. A kako Koventri na tri kola do kraja ima 11 bodova više od drugoplasiranog Ipsviča, uz dvije utakmice manje, izvjesno je da će osvojiti i titulu.

Na ovom meču su, nakon gola Rjoje Morišite, uspjeli da preko Bobija Tomasa izjednače u 84. minutu i da se tako plasiraju u prvi rang takmičenja pred čak 7.000 navijača koji su doputovali na ovo gostovanje.

Amerikanac Rajt sa 16, Tomas Asante iz Gane sa 12 golova i Sims sa 10 najbolji su u redovima Koventrija ove sezone, ali je i Torp dao osam, kao i Ohašoi, dok su Mejson Klark i Rudoni postigli po sedam pogodaka. Što se tiče ostatka, Ipsvič djeluje najbliže tom drugom mjestu u eliti, dok mjesta u plej-ofu trenutno drže Milvol Mihaila Ivanovića, Sautempton, Midlzbro i Hal. Iz lige je ispao Šefild Venzdi, dok su Lester i Oksford blizu toga.



