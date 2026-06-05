Milatović je poručio da održavanje Samita u Tivtu predstavlja snažnu potvrdu međunarodnog kredibiliteta Crne Gore, kao i rezultat intenzivne diplomatske aktivnosti vođene u bliskoj saradnji sa predsjednikom Evropskog savjeta i evropskim partnerima.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Crna Gora ostaje odlučna u namjeri da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, poruka je sa sastanka predsjednika Crne Gore Jakov Milatović sa predsjednikom Evropskog savjeta Antoniom Koštom, uoči Samita Evropske unije i Zapadnog Balkana koji se održava u Tivtu, saopšteno je iz Milatovićevog Kabineta.

Milatović je poručio da održavanje Samita u Tivtu predstavlja snažnu potvrdu međunarodnog kredibiliteta Crne Gore, kao i rezultat intenzivne diplomatske aktivnosti vođene u bliskoj saradnji sa predsjednikom Evropskog savjeta i evropskim partnerima.

„Crna Gora je primjer uspješne evropske budućnosti Zapadnog Balkana. Iz Tivta šaljemo poruku da je proširenje EU strateški važna i ostvariva evropska politika. To je veliko priznanje za našu državu i velika obaveza da završimo istorijski važan posao ”, poručio je predsjednik.

U razgovoru je, kako navode, istaknuto da Crna Gora ostaje odlučna da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije.

“Taj cilj traži punu posvećenost reformama, jačanje vladavine prava, funkcionalne institucije, izbornu reformu, borbu protiv korupcije i efikasnu upotrebu evropskih fondova”, piše u saopštenju.

Posebnu simboliku, kako navode, Samitu daje činjenica da se održava u godini kada Crna Gora obilježava dvadeset godina od obnove nezavisnosti. Država koja je prije dvije decenije mirno i demokratski obnovila nezavisnost danas okuplja Evropu i region kao sljedeća članica Evropske unije.

„Naš cilj je da Crna Gora u Evropsku uniju uđe kao uređena, solidarna i ekonomski snažna država. Građani moraju da osjete Evropu kroz bolji standard, snažne institucije, više investicija, razvoj sjevera, bolje obrazovanje i zdravstvo, kao i kroz državu u kojoj se pošten rad isplati”, rekao je predsjednik Milatović.

Sagovornici su razgovarali i o Planu rasta za Zapadni Balkan, regionalnoj povezanosti, zajedničkom tržištu, energetskoj sigurnosti i otpornosti regiona u vremenu velikih geopolitičkih izazova.

„Crna Gora želi da bude primjer uspjeha evropske politike proširenja i pouzdan partner u jačanju stabilnosti regiona. Uspjeh Crne Gore biće dobra vijest za cio Zapadni Balkan. Kada Crna Gora postane članica Evropske unije, to će biti dokaz da evropski put ima smisao, da reforme donose rezultat i da region ima svoje mjesto u evropskoj porodici”, poručio je Milatović.

On je zahvalio Košti na partnerstvu, podršci evropskoj perspektivi Crne Gore i zajedničkom radu na organizaciji Samita.