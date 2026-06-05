Ručna bomba je bačena oko 3.20 sati, a eksplozija je pričinila poveću materijalnu štetu na porodičnoj kući u Nehruovoj ulici.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Jeziva eksplozija odjeknula je u ranim jutarnjim časovima u Nehruovoj ulici na Novom Beogradu, kada je nepoznata osoba bacila ručnu bombu na jednu porodičnu kuću.

Prema prvim informacijama, ručna bomba je bačena oko 3.20 sati, a eksplozija je pričinila poveću materijalnu štetu na objektu. Oštećena je fasada kuće, popucala su stakla, dok su vidljiva oštećenja i na terasi. Kako se saznaje, u trenutku eksplozije u kući su se nalazili njeni vlasnici, ali, srećom, niko nije povrijeđen.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, ovo nije prvi put da se ova porodica našla na meti napada. Prije izvjesnog vremena, vlasniku kuće je zapaljen automobil koji je bio parkiran na ulici ispred porodičnog doma.

Policija je odmah izašla na lice mjesta i obavila uviđaj, a u toku je intenzivan rad na identifikaciji počinioca. Istraga je u toku.

(Telegraf/MONDO)