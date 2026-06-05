Kineski predsjednik Si Đinping boraviće 8. i 9. juna u zvaničnoj posjeti Sjevernoj Koreji na poziv lidera Kim Džong Una. Biće to njegova prva posjeta Pjongjangu nakon gotovo sedam godina, u trenutku kada dvije zemlje nastavljaju da jačaju političke i strateške veze.

Izvor: Kineski radio internacional

Kineski predsjednik Si Đinping će početkom sledeće nedelje posjetiti Pjongjang, na poziv sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una, objavili su danas državni mediji Severne Koreje.

Kina je takođe potvrdila posjetu Si Đinpinga Pjongjangu, u ponedeljak i utorak, 8. i 9. juna, prenosi agencija Jonhap. To će biti prva posjeta Si Đinpinga Severnoj Koreji u poslednjih gotovo sedam godina.

Kineski predsjednik je poslednji put bio u službenoj posjeti Pjongjangu 20. i 21. juna 2019. godine, što je bila njegova prva državna posjeta Sjevernoj Koreji od stupanja na dužnost krajem 2012. godine.

Predsjednici dvije zemlje su se poslednji put sastali u septembru prošle godine, kada je Kim Džong Un posjetio Peking povodom 80. godišnjice Dana pobjede Kine, gde je prisustvovao vojnoj paradi.

Kim Džong Un je do sada pet puta posjetio Peking, od kada je preuzeo vlast nakon smrti svog oca, Kim Džong Ila, u decembru 2011. godine.