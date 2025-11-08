Upravo je Mornar u najboljoj formi u šampionatu. Barani su devet utakmica bez poraza, a na posljednjih pet su slavili, a sjutra će na "Topolici" igrati protiv Bokelja.
U MeridianBet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi sjutra će biti odigrane utakmice 15. kola, a nakon njih će uslijediti pauza od dvije sedmice zbog obaveza reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Kolo će u 14 časova početi u Tivtu, gdje će Arsenal ugostiti Sutjesku. Tivćani su u prethodnom kolu poraženi u gostima od Jezera (2:0), pa se nalaze u zoni baraža, dok je Sutjeska slavila u Kotoru protiv Bokelj SBBeta (5:4), pa na prvom mjestu ima bod više od Mornara, prenose Vijesti.
Nakon poraza od Mladost Lob.Beta u prethodnom kolu (1:0), očekuje se reakcija Budućnosti, koja u Bijelom Polju gostuje Jedinstvu.
Dečić će u Tuzima igrati sa Jezerom, dok na "DG areni" igraju Mladost Lob.Bet i Petrovac.
CFL - 15. KOLO
Arsenal - Sutjeska (14)
Mladost Lob.Bet - Petrovac (15)
Dečić - Jezero (15)
Jedinstvo Franca - Budućnost (15.30)
Mornar - Bokelj SBBet (16.30)