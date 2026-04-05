Pogledajte nevjerovatno dodavanje Lamina Jamala na utakmici Atletiko Madrida i Barselone.

Barselona je prethodne večeri pobijedila Atletiko Madrid poslije preokreta (2:1), međutim ni golovi Đulijana Simeonea, ni Markusa Rašforda, a ni Roberta Levandovskog nijesu obilježili meč na "Metropolitanu". Za potez kola, sezone, a možda i više od toga, zaslužan je Lamin Jamal i njegov nevjerovatan pas spoljnim dijelom stopala.

O čemu se radi? Lamin Jamal je u 14. minutu dobio loptu uz desnu aut-liniju, prevario čuvara, a onda spoljnim dijelom stopala poslao loptu dugu preko 30 metara, koja je perfektno stigla do Fermina Lopeza. Pogledajte kako je to izgledalo:

April 4, 2026

Nažalost po sve fudbalske sladokusce, Fermin Lopez nije uspio da postigne gol iz ove situacije, pa da jeste – bila bi to jedna od najljepših asistencija u fudbalu koje smo vidjeli u ovom vijeku. Štaviše, mnogi smatraju da je potez Lamina Jamala ravan majstorijama Lionela Mesija.

Inače, jučerašnja pobjeda Barselone dodatno dobija na značaju jer je Real Madrid izgubio od Majorke (2:1), pa sada katalonski tim ima sedam bodova prednosti u La Ligi.

Do kraja sezone ostalo je još osam utakmica, pa ostaje da se vidi hoće li Barselona uspjeti da sačuva prednost i osvoji titulu.



