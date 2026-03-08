Sjajan gol Lamina Jamala za novu pobjedu Barselone.

Izvor: Paul Phelan / AFP / Profimedia

Barselona je odgovorila Real Madridu na njihovu "kasnu" pobjedu u 94. minutu protiv Selte i došla je do važnog trijumfa na uvek komplikovanom gostovanju u Baskiji. Barselona je pobjedila Atletik Bilbao 1:0 golom Lamina Jamala u 68. minutu, kada je još jednom pokazao da je majstor fudbala.

Bila je to divna akcija Barselone u kojoj se brzo prelazilo sa jedne na drugu stranu, video je Pedri da je Lamin Jamal spreman na svoj karakteristični "ulaz" u kazneni prostor, pa je lijevom poslao "kiflu" u mrežu reprezentativnog golmana Španije.

Ništa nije mogao da uradi Unain Simon, pogledajte kakav divan gol je postigao Lamin Jamal:

Interesantno je da je Atletik Bilbao poprilično opasan u nadoknadi vremena i u dvije akcije je ozbiljno priprijetio Barseloni, ali je na kraju ipak tim Hansija Flika došao do sva tri boda, za šestu uzastopnu pobjedu nad crveno-bijelima iz Baskije koji su inače prvi postigli gol na meču, ali je poništen zbog ofsajda Injakija Vilijamsa.

Inače, Lamin Jamal ove sezone ima 19 golova i 15 asistencija na 35 nastupa za Barselonu, pa je zbog njegovih golova katalonski klub četiri boda ispred Real Madrida.