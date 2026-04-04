Belgijski fudbaler Kebin De Brujne nahvalio je Luku Modrića uoči susreta Milana i Napolija, u italijanskom derbiju
Hrvatski fudbaler Luka Modrić (40) i dalje privlači pažnju, možda čak i više nego ranije, s obzirom na to da u poznim igračkim godinama briljira na terenu. Zbog toga veliki broj igrača skida kapu Luki Modriću, a među njima je i Belgijanac Kevin De Bruyne koji je na jednostavan način opisao Hrvata – jedan je od najboljih na svijetu.
De Brujne je uoči italijanskog derbija između Milana i Napolija, koji je na programu 6. aprila u 20.45 sati, između ostalog govorio i o Luki Modriću. Bio je Belgijanac pun poštovanja prema Hrvatu i biranim riječima opisao je važnost koju ima u timu italijanskog velikana. „On je vrhunski igrač! Jako ga dobro poznajem. Često smo igrali jedan protiv drugog i često smo razgovarali.“
"Nismo prijatelji, ali ovo moram da kažem": Cijelog života mu je ljuti rival, ove riječi zato imaju ogromnu težinu
„Za mene je on jedan od najboljih veznih igrača svih vremena“, izjavio je Kevin De Bruyne u razgovoru za Gazzetta dello Sport.
„Naravno, ne mogu da upoređujem različite generacije, ali on je sigurno među najboljima u posljednjih 20 godina. Mislim da sam protiv njega igrao barem 20 puta, kroz utakmice Hrvatske i dok je bio u Real Madridu. Sada je u Milanu. Smatram ga fantastičnim igračem i fantastičnom osobom, a ima i sjajnu porodicu“, rekao je De Brujne.
„Ne bih rekao da smo prijatelji, ali prijatelj sam s Mateo Kovačić, a njih dvojica su jako dobri prijatelji. Često smo se sretali“, dodao je.
Šta je još rekao De Brujne?
Fudbaleri Čelsija i Mančester sitija.
Italija nije obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo, što je jedna od glavnih tema, kako u reprezentativnom, tako i u klupskom fudbalu. Tim povodom, Kevin De Bruyne prokomentarisao je situaciju u kojoj se nalazi reprezentacija Italije.
„Moguće je da jeste u krizi. Ako se triput zaredom ne plasirate na Svjetsko prvenstvo, onda vjerovatno jeste.“
„Ipak, nijesam upućen u detalje, ne znam kakva je struktura i filozofija, od mlađih kategorija do najviše instance. Mislim da je nivo fudbala u Evropi sve viši. Nije lako pobijediti u svakoj utakmici, pa čak i manje reprezentacije mogu da naprave sasvim dobru ekipu i da ostvare rezultat. Naravno, propustiti Svjetsko prvenstvo je ogroman gubitak za zemlju poput Italije“, zaključio je De Brujne.