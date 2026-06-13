Vlada predložila izmjene Zakona o parničnom postupku: veća usklađenost sa EU pravilima, digitalizacija pravosuđa i nove procesne odredbe

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Vlada Crne Gore uputila je Skupštini Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, kojim se domaće zakonodavstvo dodatno usklađuje sa pravnom tekovinom Evropske unije, ali i sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. Kako prenosi portal CDM, predložene izmjene odnose se na nadležnost sudova, medijaciju, povlačenje tužbi, digitalizaciju sudske komunikacije i međunarodnu pravosudnu saradnju.

Jedna od najznačajnijih novina, kako prenosi portal CDM, odnosi se na potpuno prepoznavanje životnih partnera lica istog pola u sudskim postupcima, čime se oni u brojnim segmentima izjednačavaju sa bračnim supružnicima.

U obrazloženju predloga zakona navodi se da je cilj izmjena usklađivanje sa evropskim regulativama i otklanjanje problema koji su se pojavili tokom dosadašnje primjene propisa.

„Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pristupilo se radi usklađivanja sa Regulativom (EU) 2020/1783 o saradnji između sudova članica u izvođenju dokaza u građanskim i privrednim stvarima, kao i Regulativom (EU) 2020/1784 o dostavi sudskih i vansudskih pismena, usaglašavanja sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, kao i unapređenja pojedinih zakonskih rješenja radi otklanjanja dilema u praktičnoj primjeni“, navodi se u obrazloženju.

Prema informacijama koje prenosi portal CDM, izmjenama se preciznije uređuju sporovi koji se odnose na životna partnerstva lica istog pola. Sudovi će biti nadležni za utvrđivanje postojanja ili nepostojanja životnog partnerstva, njegovo poništenje ili raskid, kao i za rješavanje sporova koji se tiču imovinskih odnosa partnera.

Takođe, životni partneri biće prepoznati i kod razloga za izuzeće sudije, kao i u pogledu prava da odbiju svjedočenje, pod istim uslovima koji važe za bračne i vanbračne supružnike.

Kako prenosi portal CDM, značajne izmjene predviđene su i u dijelu koji se odnosi na povlačenje tužbe. Predlogom zakona omogućava se tužiocu da bez saglasnosti tuženog povuče tužbu sve dok druga strana ne dostavi odgovor ili se ne upusti u raspravljanje. Povlačenje će biti moguće i u kasnijim fazama postupka, ukoliko za to postoji saglasnost druge strane.

„Unapređenjem postojeće norme daje se više mogućnosti za povlačenje tužbe, što će doprinijeti da se pokrenuti postupci brže i efikasnije okončaju“, navodi se u obrazloženju.

Novim zakonskim rješenjima predviđeno je i da će se tužba smatrati povučenom ukoliko se uredno pozvani tužilac ne pojavi na glavnoj raspravi i ne opravda svoj izostanak, osim ako tuženi zatraži održavanje ročišta.

„Pomenute izmjene izvršene su kako bi se onemogućile zloupotrebe od strane tužilaca, a sve u cilju efikasnijeg vođenja postupka“, ističe se u dokumentu.

Portal CDM prenosi i da će sporovi iz oblasti svojinsko-pravnih odnosa ubuduće biti izuzeti od obavezne medijacije. Vlada navodi da je praksa pokazala kako se veliki broj takvih predmeta ne može uspješno riješiti putem posredovanja, zbog čega će se rasteretiti Centar za alternativno rješavanje sporova.

Izmjenama je predviđeno i da se presude donose „u ime Crne Gore“, dok će sudovi imati mogućnost da ponovo otvore zaključenu glavnu raspravu ukoliko je potrebno dopuniti postupak ili razjasniti određena pitanja.

Poseban dio zakonskih izmjena, kako prenosi portal CDM, odnosi se na usklađivanje sa pravilima Evropske unije koja uređuju prekograničnu dostavu sudskih akata i saradnju sudova država članica. Predviđeno je korišćenje digitalnih sistema poput e-CODEX-a, elektronske dostave dokumenata i saslušanja putem video-konferencijskih veza, dok će Ministarstvo pravde imati ulogu centralnog organa za međunarodnu pravosudnu saradnju.

„Regulative Evropske unije su obavezujući zakonodavni akti koji se moraju u cjelosti primjenjivati na teritoriji svih zemalja Evropske unije, pa je neophodno stvoriti sve uslove potrebne za njihovu nesmetanu primjenu ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju“, navodi se u obrazloženju.

Za sprovođenje predloženih izmjena Zakona o parničnom postupku, prema procjenama Vlade Crne Gore, iz državnog budžeta biće potrebno izdvojiti 50.700 eura.