Fudbalska reprezentacija Hrvatske predstavila je novi dres za Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi na kome će igrati ovog ljeta.

Izvor: YouTube/Hrvatski nogometni savez/Printscreen

Ostalo je manje od tri mjeseca do početka Svjetskog prvenstva u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi, pa je naravno ovo doba godine rezervisano za predstavljanje nove sportske opreme. Nakon što je "Adidas" predstavio većinu dresova, sada je nove garniture reprezentacije Hrvatske predstavio i "Najki".

Očekivano, domaći dres ima prepoznatljive "kvadratiće" u crveno-bijelim bojama, ali manje nego što smo navikli u nekim od ranijih varijanti, dok je gostujući tamnoplave boje, sa crnim elementima. Pogledajte kako izgleda:

Kako već kažu u Hrvatskoj, u pitanju je dres koji podsjeća na same početke njihove fudbalske reprezentacije, pa i prije nego što se ova država odvojila od Jugoslavije:

"Iako sam imao sreću da 194 puta obučem najljepši dres na svijetu, taj trenutak još uvijek mi je poseban i dragocjen jer znam šta hrvatska reprezentacija znači svakom hrvatskom fudbaleru i našim navijačima. Ovaj dres jako me podsjeća na onaj iz 1990. godine, a svi smo stotinu puta vidjeli te istorijske scene kada je započela ova nevjerovatna priča hrvatske fudbalske reprezentacije", kazao je Luka Modrić.

Novi dres Hrvatske Izvor: YouTube/Hrvatski nogometni savez

"Stoga ovaj dizajn doživljavam inspirativnim - podjseća me na velikane koji su postavili temelje današnjih uspjeha. Dres je moderan, lagan i ugodan za igru, ali najvažnije je što zadržava ono najvažnije, prepoznatljivi hrvatski identitet. Nosićemo ga s velikim ponosom, kao i svaki do sada".

Inače, Hrvatskoj sada u martu sljeduju dve jake prijateljske utakmice gdje će ih i predstaviti. Prvo u Orlandu protiv Kolumbije u noći četvrtak na petak (00.30) kada će obući domaći, a gostujući protiv Brazila (1. april, 2.00).

S kim igra Hrvatska na Mundijalu?

Fudbalska reprezentacija Hrvatske smještena je u grupu "L" zajedno sa Engleskom, Ganom i Panamom, pa se očekuje da prođe bez velikih problema.