Vlada razmatra kupovinu dvije letjelice i dva višenamjenska helikoptera, dok se postojeći sistem i dalje oslanja na vazduhoplove stare gotovo pola vijeka

Izvor: SZS Tivat

Vlada Crne Gore razmatra nabavku dva višenamjenska aviona i dva helikoptera kako bi unaprijedila kapacitete za gašenje požara, medicinske evakuacije, traganje i spašavanje, kao i podršku policiji i Vojsci Crne Gore. Kako prenosi RTCG, inicijativa je pokrenuta zbog sve većih izazova koje donose intenzivne požarne sezone i zastarjelost postojećih vazduhoplovnih kapaciteta.

Prema informacijama koje prenosi RTCG, Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je Vladu da postojeći helikopterski resursi Direktorata za zaštitu i spašavanje nijesu dovoljni za efikasno suzbijanje velikih požara, naročito u uslovima klimatskih promjena koje doprinose učestalijim i intenzivnijim požarima.

„Neophodno je obezbijediti avione koji bi, pored helikoptera, predstavljali ključnu komponentu vazdušne komponente sistema zaštite i spašavanja“, navodi se u dokumentu dostavljenom Vladi.

Planirano je da novi avioni budu korišćeni za gašenje požara iz vazduha, medicinske evakuacije, prevoz tereta i putnika, kao i za strateški transport jedinica Vojske Crne Gore u skladu sa NATO ciljevima sposobnosti. Kako prenosi RTCG, nadležni smatraju da bi ovakva investicija značajno unaprijedila odgovor države na prirodne nepogode i druge vanredne situacije.

U dokumentu se ističe da bi nabavka novih letjelica omogućila brže reagovanje u kriznim situacijama, smanjila zavisnost od pomoći iz regiona tokom požarnih sezona i povećala bezbjednost građana.

„Dvostruka namjena ovakvih aviona omogućava optimalno korišćenje budžetskih sredstava i ispunjavanje civilne i vojne funkcije koje komplementarno djeluju“, navodi se u informaciji.

Kako prenosi RTCG, poseban fokus stavljen je na nabavku dva nova višenamjenska helikoptera koji bi bili korišćeni za gašenje požara, traganje i spašavanje, medicinske evakuacije, podršku Upravi policije i pomoć stanovništvu tokom vanrednih situacija.

Posebnu zabrinutost izaziva starost postojeće flote. Naime, sistem zaštite i spašavanja i dalje se u velikoj mjeri oslanja na helikoptere AB212 i AB412 stare 47, odnosno 28 godina. To, kako se navodi, dovodi do većih troškova održavanja, otežane nabavke rezervnih djelova i smanjene raspoloživosti letjelica upravo u periodima kada su najpotrebnije.

„Nabavka novih helikoptera više nije pitanje razvoja kapaciteta, već pitanje očuvanja minimalne operativne sposobnosti države u oblasti zaštite i spašavanja“, naglašava se u dokumentu.

Prema navodima koje prenosi RTCG, nove letjelice omogućile bi stabilniju operativnu spremnost, veću pouzdanost sistema zaštite i spašavanja, efikasnije gašenje požara i kvalitetniju podršku građanima u kriznim situacijama.

Za realizaciju projekta planirano je formiranje interresorne radne grupe kojom bi koordinisalo Ministarstvo odbrane, uz učešće Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Ministarstva finansija i drugih nadležnih institucija.

Vlada će, kako prenosi RTCG, razmotriti mogućnost finansiranja projekta putem kreditnog aranžmana, s ciljem da se obezbijedi dugoročno održiv model nabavke bez većeg jednokratnog opterećenja državnog budžeta.