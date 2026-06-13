Dok Kijev steže obruč oko samog vrha ruske vojske, ukrajinske letjelice treći dan zaredom drže prijestonicu u potpunoj blokadi – u istorijskom udaru sa čak 326 dronova i upotrebom novog superprojektila „Flamingo“, Kijev je uništio vojne fabrike.

Izvor: HOGP/Krasnodar regional governor Veni

Smrt pukovnika u eksploziji u najnaseljenijem gradu Moskovske oblasti posljednja je u nizu ubistava ruskih vojnih zvaničnika i istaknutih proratnih figura od početka ruske invazije na Ukrajinu, dok Kijev udara na Moskvu, glavni grad Rusije, u okviru velikog talasa napada ukrajinskih dronova širom južne i zapadne Rusije.

Pukovnik Damir Davidov (57), načelnik Glavne uprave za raketno-artiljerijsko naoružanje (GRAU) ruskog Ministarstva odbrane, poginuo je juče rano ujutro u eksploziji automobila-bombe u Balašihi kod Moskve. Kremlj je potvrdio da se dogodila eksplozija i da je predsjednik Vladimir Putin obaviješten. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da se „informacije vezane za tekuću istragu ne mogu otkriti“.

„To je, naravno, slučaj za naše specijalne službe“, rekao je on.

Ukrajina još nije zvanično komentarisala napad, navodi „Kijev post“. Kako prenosi „Gardijan“, ruski poslanik Vladimir Šamanov osudio je napad kao „nečuven“, dodajući da „na takvu drskost treba odgovoriti isto“.

Visoke figure na meti

Od početka rata, ukrajinske obavještajne službe targetirale su desetine visokih ruskih vojnih zvaničnika na okupiranim teritorijama, optužujući mnoge da su umiješani u ratne zločine.

Posljednji atentat dodatno će pojačati kontrolu unutrašnjeg ruskog bezbjednosnog aparata i njegovu sposobnost da zaštiti visoke zvaničnike, navodi „Gardijan“, ukazujući da je do ubistva Davidova došlo „uprkos pojačanim bezbjednosnim mjerama uvedenim za glavne vojne i političke figure, uključujući Vladimira Putina, nakon niza napada na istaknute ličnosti“.

Štaviše, napad se dogodio svega oko kilometar od mjesta na kojem je prije oko godinu ubijen general-potpukovnik Jaroslav Moskalik.

Malo se zna o tajnim ukrajinskim mrežama za koje se smatra da djeluju unutar Rusije i teritorija pod ruskom kontrolom, sprovodeći atentate i napade na vojnu infrastrukturu daleko od linija fronta.

Takođe se smatra da su uspješne operacije ukrajinskih obavještajnih službi jedan od razloga sve češćih isključenja interneta u Rusiji, mjere koja izaziva nezadovoljstvo među stanovnicima širom zemlje, navodi „Gardijan“.

Moskva na meti tri dana zaredom

Ukrajina u međuvremenu nastavlja da napada Moskvu. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je najmanje 22 ukrajinska drona koja su se tokom noći ka srijedi kretala prema Moskvi, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanin.

To je treći dan zaredom ukrajinskih dugometnih udara na glavni grad Rusije.

Posljednji udari na Moskvu dio su šireg talasa napada ukrajinskih dronova širom južne i zapadne Rusije, prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, koje je na Telegramu saopštilo da su njihove snage tokom noći oborile najmanje 326 ukrajinskih dronova.

Sobjanin je rekao da su hitne službe upućene na lokacije na kojima su pali presretnuti dronovi. On nije iznio procjenu štete niti broj eventualno povrijeđenih u napadima o kojima je izviješteno od ponedjeljka, navodi „ABC njuz“.

Prema njegovim riječima, oboreno je najmanje 39 ukrajinskih dronova koji su se kretali prema Moskvi.

Ukrajina upotrijebila „Flamingo“

Kako navodi „ABC njuz“, nije jasno da li je bilo koji dron probio rusku protivvazdušnu odbranu.

Osim Moskve, lokalni zvaničnici izvijestili su o napadima na industrijska postrojenja u Samarskoj, Rostovskoj, Vladimirskoj oblasti i Čeboksarima.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski naveo je u objavi da je krstareći projektil „FP-5 Flamingo“ ukrajinske proizvodnje upotrijebljen u napadu na Čeboksare.

Kako je rekao, pogođeno je „vojno postrojenje“ korišćeno za proizvodnju „komponenti za dronove i rakete“.

Zelenski je dodao da su pogođene i velike naftne rafinerije u Samarskoj i Vladimirskoj oblasti.

Restrikcije na aerodromima od Sočija do Perma

Pozivajući se na upozorenje ruskog Ministarstva odbrane, guverner sibirske Omske oblasti proglasio je uzbunu zbog dronova. Ova oblast nalazi se više od 2.900 kilometara od Ukrajine.

Ruska federalna agencija za vazdušni transport, Rosavijacija, objavila je privremena ograničenja letova na najmanje deset aerodroma na jugu i zapadu Rusije tokom noći ka srijedi, prenosi „ABC njuz“, pozivajući se na saopštenja objavljena na zvaničnim Telegram kanalima.

Restrikcije su pogodile aerodrome od Sočija na obali Crnog mora do Perma, u blizini Uralskih planina, udaljenog oko 1.450 kilometara od Ukrajine.

"Dugodometne sankcije"

Ukrajina je posljednjih mjeseci intenzivirala kampanju napada dronovima na mete u Rusiji, što zvaničnici u Kijevu nazivaju „dugometnim sankcijama“.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u maju da je oborilo 9.418 ukrajinskih dronova, što predstavlja najveći mjesečni broj o kojem su do sada izvijestili. Gradonačelnik Moskve naveo je da su tokom istog mjeseca oborena najmanje 329 ukrajinska drona koja su se kretala prema gradu, što je blizu rekordnih 398 letjelica za koje je tvrdio da su oborene u martu.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski jasno je stavio do znanja da mu je cilj da proširi napade Kijeva duboko na teritoriju Rusije, gađajući energetska postrojenja, vojne fabrike i druge strateške ciljeve.

„Naši dugometni udari na rusku logistiku, rusku preradu nafte i rusku vojnu proizvodnju takođe su značajni. Ruski budžet je u rasulu. Moramo nastaviti da vršimo pritisak i da Rusiju vratimo na diplomatski kolosijek“, rekao je Zelenski.