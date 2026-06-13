Zbog nefunkcionisanja gradskog parlamenta nijesu usvojeni novi statuti i sprovedena reorganizacija preduzeća, a kao privremeno rješenje pominje se imenovanje zastupnika putem suda

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Gradska preduzeća u Podgorici mogla bi se suočiti sa ozbiljnim problemima ukoliko do 15. juna ne bude produžen rok za usklađivanje sa novim Zakonom o privrednim društvima. Kako prenosi Dan, Glavni grad tražio je od Skupštine Crne Gore odlaganje primjene pojedinih odredbi zakona, navodeći da zbog nefunkcionisanja Skupštine Glavnog grada nijesu završene neophodne procedure.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je ranije za Dan da gradska uprava ima alternativno rješenje kako bi spriječila eventualnu blokadu rada preduzeća.

„Ukoliko do 15. juna ne bude odložena primjena Zakona o privrednim društvima preduzećemo mogućnost koju nam ostavlja zakon, a to je da imenujemo privremene zastupnike preduzeća koje će odrediti sud i tako spriječiti blokadu“, saopštio je Mujović.

Kako prenosi Dan, Glavni grad je od državnog parlamenta zatražio da se primjena zakona odloži najmanje godinu dana, odnosno do donošenja Zakona o upravljanju preduzećima u državnom vlasništvu. Mujović smatra da problem nije samo u rokovima, već i u samoj primjenjivosti zakonskih rješenja na funkcionisanje gradskih preduzeća.

„Ono što je problem kod ovog zakona je to što je on neprimjenjiv za rad gradskih preduzeća. Grad ne smije da stane“, poručio je Mujović.

Novi Zakon o privrednim društvima stupio je na snagu 1. januara ove godine. Njime je predviđeno da javnim preduzećima upravlja direktor ili odbor direktora, dok je ukinut institut izvršnog direktora. Prvobitni rok za usklađivanje bio je 31. mart, ali je naknadno produžen do 15. juna.

Prema pisanju Dana, preduzeće Čistoća već je preduzelo određene korake. Pomoćnica direktora Nina Tošković navela je da je Odbor direktora dao saglasnost na nacrt novog statuta, koji je dostavljen Skupštini Glavnog grada na dalje razmatranje.

„Očekujemo od osnivača dalje instrukcije kako da se ophodimo po ovom pitanju“, kazala je Tošković.

S druge strane, ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj izjavio je za Dan da njegov resor nije dobio nijednu zvaničnu inicijativu za novo produženje roka.

„Nama se niko nije obraćao za produženje roka i nemamo nikakvu informaciju o tome da je neko podnio takav vid inicijative. Zakon je jasan“, rekao je Đeljošaj.

On je pojasnio da će nakon isteka roka dalju proceduru voditi Centralni registar privrednih subjekata (CRPS), koji će postupati u skladu sa zakonom i evidentirati status privrednih subjekata na osnovu ispunjenosti zakonskih obaveza.

Kako prenosi Dan, poslanik DPS-a i član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Mihailo Anđušić smatra da je aktuelna situacija posljedica donošenja zakona bez dovoljno konsultacija sa lokalnim samoupravama i privredom.

„Na naplatu dolazi način usvajanja zakona na brzinu. Tada se govorilo da će u praksi biti dosta problema kada krene implementacija tih zakona“, ocijenio je Anđušić.

On je ukazao i na, kako tvrdi, nedovoljnu koordinaciju između Vlade, parlamenta i lokalnih samouprava, zbog čega još nije poznato da li će i kada eventualne izmjene zakona biti razmatrane u Skupštini Crne Gore.

Prema važećim zakonskim rješenjima, nakon isteka roka za usklađivanje nadležni registracioni organ preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti, uključujući evidentiranje statusa aktivnih i neaktivnih subjekata. Kako prenosi Dan, cilj je uspostavljanje ažurne evidencije privrednih društava i jasno razlikovanje onih koji posluju u skladu sa zakonom od subjekata koji nijesu izvršili potrebna usklađivanja.

Hoće li rok biti ponovo produžen ili će gradska preduzeća morati da pribjegnu privremenim rješenjima, moglo bi biti poznato već tokom narednih dana.