Andrej Kostić nije bio ni u protokolu za meč Partizana u Lučanima, a razlog je povreda.
Partizan je doživio novi kiks u Superligi Srbije pošto se sa gostovanja Mladosti iz Lučana vraća samo sa bodom u džepu. Iako je veći dio susreta imao igrača više, Partizan je odigrao vrlo slabo, neubjedljivo, štaviše uz dosta muke je uspio da izjednači na 1:1 u 89. minutu preko rezerviste Sebastijana Poltera.
Jedan od razloga zašto je Partizan bio bezopasan u napadu je možda i odsustvo Andreja Kostića, najboljeg strijelca crno-bijelih, bar od igrača koje sada na raspolaganju ima trener Srđan Blagojević.
Andrej Kostić nije putovao na gostovanje u Lučane, a razlog je povreda tetive koju je doživio na treningu pred polazak, piše "Mozzart Sport". Zbog toga je Blagojević morao da kombinuje i stavio je vezistu Ognjena Ugrešića u špic, što se nije pokazalo kao naročito dobro rješenje, pa je u nastavku susreta igrao Sebastijan Polter.
Navodno, povreda Kostića nije ozbiljna i ostaje da se vidi da li će možda biti na raspolaganju i Crnoj Gori, pošto ga je na svoj spisak stavio i selektor "sokolova" Mirko Vučinić za prijateljske utakmice u martovskom ciklusu.
U pitanju su dueli sa Andorom (27. mart) i Slovenijom (31. mart), a Kostić za sada ima dva nastupa u dresu Crne Gore.
Mladi napadač iz Podgorice postigao je 11 golova ove sezone za crno-bijele.