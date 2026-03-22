Andrej Kostić nije bio ni u protokolu za meč Partizana u Lučanima, a razlog je povreda.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan je doživio novi kiks u Superligi Srbije pošto se sa gostovanja Mladosti iz Lučana vraća samo sa bodom u džepu. Iako je veći dio susreta imao igrača više, Partizan je odigrao vrlo slabo, neubjedljivo, štaviše uz dosta muke je uspio da izjednači na 1:1 u 89. minutu preko rezerviste Sebastijana Poltera.

Jedan od razloga zašto je Partizan bio bezopasan u napadu je možda i odsustvo Andreja Kostića, najboljeg strijelca crno-bijelih, bar od igrača koje sada na raspolaganju ima trener Srđan Blagojević.

Vidi opis Nije igrao za Partizan, a zvao ga Mirko Vučinić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Andrej Kostić nije putovao na gostovanje u Lučane, a razlog je povreda tetive koju je doživio na treningu pred polazak, piše "Mozzart Sport". Zbog toga je Blagojević morao da kombinuje i stavio je vezistu Ognjena Ugrešića u špic, što se nije pokazalo kao naročito dobro rješenje, pa je u nastavku susreta igrao Sebastijan Polter.

Navodno, povreda Kostića nije ozbiljna i ostaje da se vidi da li će možda biti na raspolaganju i Crnoj Gori, pošto ga je na svoj spisak stavio i selektor "sokolova" Mirko Vučinić za prijateljske utakmice u martovskom ciklusu.

Vidi opis Nije igrao za Partizan, a zvao ga Mirko Vučinić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

U pitanju su dueli sa Andorom (27. mart) i Slovenijom (31. mart), a Kostić za sada ima dva nastupa u dresu Crne Gore.

Mladi napadač iz Podgorice postigao je 11 golova ove sezone za crno-bijele.