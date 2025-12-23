Vučinić je Crnu Goru vodio u finišu kvalifikacija i prijateljskom meču sa Lihtenštajnom. Sa njim na klupi "hrabri sokoli" su savladali Gibraltar (2:1) i Lihtenštajn (2:1), a izgubili su od Farskih Ostrva (4:0) i Hrvatske (3:2).

Izvor: MN Press

Mirko Vučinić ostaje selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore i naredne godine, odlučio je na današnjoj sjednici Izvršni odbor Fudbalskog saveza.

Vučinić je na klupi reprezentacije naslijedio Roberta Prosinečkog, koji je otišao nakon septembarskih mečeva u kvalifkacijama za Svjetsko prvenstvo, u kojima je naša selekcija kod kuće poražena od Češke (2:0) i u gostima od Hrvatske (4:0).

Vučinić je Crnu Goru vodio u finišu kvalifikacija i prijateljskom meču sa Lihtenštajnom. Sa njim na klupi "hrabri sokoli" su savladali Gibraltar (2:1) i Lihtenštajn (2:1), a izgubili su od Farskih Ostrva (4:0) i Hrvatske (3:2).

"Seniorsku reprezentaciju predvodiće Mirko Vučinić koji je ovu ulogu obavljao u posljednje četiri utakmice u 2025. godini u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Vučinić je dobio povjerenje Izvršnog odbora da vodi nacionalni tim tokom naredne godine, u prijateljskim utakmicama koje će reprezentacija odigrati u martu i maju/junu, odnosno mečevima UEFA Lige nacija koji su na programu od septembra do novembra sljedeće godine", saopšteno je nakon sjednice Izvršnog odbora FSCG.

Kako se navodi u saopštenju selektor omladinske reprezentacije ostaće Nenad Vukčević, kadetsku će voditi Radovan Kavaja, koji će uz pomoć stručnog štaba biti zadužen i za vođenje Škole fudbala FSCG u kojoj će ove godine biti igrači rođeni 2010. godine i mlađi.

Selektor pionirske reprezentacije biće Vladan Savić, seniorsku i omladinsku futsal selekciju će voditi Sveto Ljesar, a Mirko Marić će biti selektor kadetske, omladinske i seniorske ženske reprezentacije.