Crnogorska reprezentacija okupila se u Podgorici pred posljednje mečeve kvalifikacija za Mundijal — protiv Gibraltara i Hrvatske. Selektor Mirko Vučinić vjeruje da se tim može vratiti na pobjednički put, uprkos novim povredama.

Izvor: FSCG

Najbolja crnogorska fudbalska reprezentacija okupila se večeras u Podgorici i započela pripreme za posljednja dva meča kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo — protiv Gibraltara (14. novembar) i Hrvatske (17. novembar).

Selektor Mirko Vučinić suočava se sa novim problemima u sastavu. Zbog povreda će izostati ključni defanzivci Stefan Savić, Igor Vujačić i Marko Bakić, dok se Andrija Vukčević takođe nije našao na spisku. Ipak, dobra vijest je povratak Stevana Jovetića, Adama Marušića i Marka Jankovića, iako će kapiten igrati samo protiv Hrvatske.

– „Prošli put nam je nedostajalo sedam, sada četiri igrača. Situacija je bolja i optimista sam jer su se vratili važni fudbaleri. Nadam se da neće biti novih povreda,“ kazao je Vučinić.

Kapiten Jovetić propustiće duel sa Gibraltarom zbog problema sa koljenom i vještačke podloge na stadionu „Evropa point“.

– „Mnogo će nam nedostajati u Gibraltaru jer znamo o kakvom se igraču radi. Od Jankovića očekujem mnogo, u odličnoj je formi i nadam se da će to prenijeti i na reprezentaciju,“ dodao je selektor.

Iako su „sokoli“ na papiru favoriti, Vučinić upozorava da nema lakih protivnika. Nakon debakla na Farskim Ostrvima (0:4) i neubjedljive pobjede nad Lihtenštajnom (2:1), jasno je da će Crna Gora morati da pokaže više borbenosti i discipline.

– „Važno je da budu prisutni želja, volja i trka. Bez ta tri elementa ne može da igra nijedna ekipa, pa ni mi,“ istakao je Vučinić.

Na pitanje o svojoj budućnosti na klupi, selektor je ostao fokusiran:

– „Ne razmišljam o svom statusu. U mislima mi je samo Gibraltar — idemo od meča do meča.“

Crna Gora će 14. novembra gostovati Gibraltaru, dok će tri dana kasnije u Podgorici dočekati Hrvatsku u posljednjem kvalifikacionom duelu ove godine.



