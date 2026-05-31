Učenice i učenici u pet crnogorskih škola dobiće dodatan podstrek da budu fizički aktivniji, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Izvor: MPNI

Kako su naveli, saradnjom Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Ministarstva sporta i mladih i Centra za afirmaciju sporta i mladih (CAMS) lopta će se čuti jače u pet škola, u Nikšiću i Podgorici, čija će dvorišta krasiti adaptirani i modernizovani sportski tereni.

“Za realizaciju projekta, Vlada Crne Gore je kroz dva resora, obezbijedila gotovo pola miliona eura. Planirane aktivnosti obuhvataju zamjenu podloga, postavljanje novih koševa, golova za fudbal i rukomet, opremu za odbojku, stoni tenis i tekbol, kao i fitnes mobilijar za vježbanje na otvorenom”, navodi se u saopštenju MPNI.

Cilj projekta je stvaranje funkcionalnih, bezbjednih i savremenih prostora koji će učenicima omogućiti kvalitetnije uslove za nastavu fizičkog vaspitanja, sport i svakodnevnu rekreaciju, te ugodniji boravak u školi.

Izvor: MPNI

Predsjednik Vlade Milojko Spajić istakao je da ulaganje u obrazovanje, sport i kvalitet života djece i mladih predstavlja jedno od ključnih opredjeljenja Vlade Crne Gore.

„Sva ulaganja u mlade i prosvjetu predstavljaju jasnu investiciju u bolju i ljepšu budućnost. Pokrenuli smo veliki investicioni ciklus u okviru kojeg se grade i rekonstruišu brojne obrazovne ustanove, a ovim projektom dodatno stvaramo kvalitetnije i ugodnije uslove za naše đake. Kroz ovakvo uređenje sportskih terena naši osnovci dobiće potpuno drugačiji ambijent za odrastanje i razvoj, a vjerujemo da će ih to dodatno podstaći da se bave sportom, što je izuzetno važno jer u zdravom tijelu živi zdrav duh”, kazao je Spajić.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović istakla je da ulaganje u školsku sportsku infrastrukturu predstavlja važan dio stvaranja kvalitetnijeg obrazovnog ambijenta.

„Obrazovanje se ne odvija samo u učionici. Školski sportski tereni su prostori u kojima djeca razvijaju timski duh, disciplinu, poštovanje i zdrave životne navike. Zato program ‘Nek’ se čuje lopta’ vidimo kao konkretan doprinos stvaranju bezbjednijih i podsticajnijih uslova za učenje, odrastanje i fizičku aktivnost. Posebno nas raduje što će dio ove inicijative biti i škole u Nikšiću, čiji će učenici dobiti kvalitetnije uslove za nastavu, sport i svakodnevnu rekreaciju“, kazala je Jakšić Stojanović.

U okviru prve faze programa, između ostalih, biće obuhvaćene i JU OŠ „Mileva Lajović Lalatović“ i JU OŠ „Ratko Žarić“ u Nikšiću.

Govoreći o značaju projekta za školu i lokalnu zajednicu, vršilac dužnosti direktora JU OŠ „Mileva Lajović Lalatović“, Zoran Šarović, poručio je da će realizacija projekta značajno unaprijediti uslove za boravak i razvoj djece.

„Adaptacija sportskih terena naše škole predstavlja važan korak ka unapređenju uslova za boravak, učenje i razvoj djece. Obnovljeni tereni omogućiće kvalitetniju i bezbjedniju nastavu fizičkog vaspitanja, sportske aktivnosti i rekreaciju, ali će istovremeno biti i prostor okupljanja za djecu iz lokalne zajednice. Vjerujem da će ovaj projekat dodatno podstaći mlade u Nikšiću da više vremena provode u sportu i zdravim aktivnostima“, naveo je Šarović.

Na značaj ulaganja u školsku sportsku infrastrukturu ukazao je i direktor JU OŠ „Ratko Žarić“, Radenko Adžić, ističući da ovakvi projekti imaju važnu ulogu u podsticanju zdravih stilova života kod djece i mladih.

„U vremenu brzog tehnološkog razvoja i sve izraženije fizičke neaktivnosti među djecom, projekti poput ‘Nek’ se čuje lopta’ imaju poseban značaj za obrazovno-vaspitni sistem i zdrav razvoj mladih. Obnova školskih sportskih terena doprinosi stvaranju kvalitetnijeg prostora za nastavu, rekreaciju i druženje učenika, podstičući ih na fizičku aktivnost, timski duh i zdrave životne navike. Zahvaljujemo Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na podršci i prepoznavanju značaja ulaganja u razvoj školskog sporta i kvalitetnije uslove za odrastanje djece“, kazao je Adžić.

Pored JU OŠ „Mileva Lajović Lalatović“ i JU OŠ „Ratko Žarić“, u okviru prve faze programa biće obuhvaćene i JU OŠ „Luka Simonović“ u Nikšiću, kao i JU OŠ „Radojica Perović“ i JU OŠ „Vuk Karadžić“ u Podgorici.