Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mladić koji je noćas pao sa 15 metara visine na Kalemegdanu u Beogradu zadobio je teške povrede glave. Nesreća se dogodila pred zoru, a kako saznajemo, muškarac je bio u alkoholisanom stanju. Istraga je u toku i utvrđuju se sve okolnosti ovog pada.

"Hitnu pomoć pozvali su njegovi prijatelji koji su bili na licu mjesta nesreće. Mladić je prilikom pada zadobio teže povrede glave i prevezen je u dežurnu ustanovu. Policija je obaviještena i utvrđuje se kako je došlo do pada" kaže naš izvor i dodaje:

