„Sokoli“ će u tom takmičenju igrati protiv Jermenije, Kipra i pobjednika baraža između Gibraltara i Letonije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić poručio je da ekipu u narednom periodu čeka ozbiljan rad kako bi na jesen bila spremna za izazove u Ligi nacija.

„Prije Lige nacija imamo četiri prijateljske utakmice, koje moramo ozbiljno da shvatimo. Tek kada dođe Liga nacija razmiljaćemo o njoj“, kazao je selektor nakon žrijeba.

On je istakao da je pristup jasan i da nema preskakanja koraka.

„Idemo utakmicu po utakmicu, moramo da spustimo glavu i naporno radimo. Jer samo tako možemo da napredujemo i napravimo veliki rezultat“, poručio je Vučinić.

Utakmice Lige nacija na programu su od septembra do novembra, a prvoplasirana selekcija izboriće plasman u plej-of za Evropsko prvenstvo.