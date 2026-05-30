Otac i sin Kronki gledaju finale Lige šampiona u Budimpešti. Nema uspješnije porodice u svijetu sporta, a Džoš Kronki je dolazio i u Srbiju zbog Nikole Joića.

Spektakularno finale Lige šampiona u Budimpešti okupilo je u loži "Puškaš arene" vlasnike dva tima i predsjednika UEFA Aleksandera Čeferina. Sa njegove desne strane sjedio je predsjednik PSŽ-a Naser El-Helaifi (52) i prvi čovjek katarske organizacije koja rukovodi klubom duže od deceniju i po. Sa lijeve strane slovenačkog funkcionera sjedili su otac i sin Kronki, vlasnici Arsenala, ali i Denver Nagetsa.

Čuveni Sten Kronki (78) došao je da uživo vidi da li će njegov tim prvi put postati šampion Evrope, a kraj njega sjedi i Džoš Kronki (46), nasljednik finansijske imperije, veoma uključen u rad svih klubova.

Kronki junior je u proljeće 2022. godine doputovao u Srbiju i donio Nikoli Jokiću u štalu nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige, a uz to i ponudu "supermaks" ugovora, kakav će staviti pred Srbina i ovog ljeta - na čak 293 miliona dolara. Tog ljeta Kronki je sa tadašnjim trenerom Majkom Melounom i saradnicima napravio veliko iznenađenje najboljem košarkašu svijeta, koji ih nije očekivao u Somboru, u svojoj štali.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Surprise in Sombor✈️ We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special.pic.twitter.com/aFvIEDgnSj — Denver Nuggets (@nuggets)May 11, 2022

Porodica Kronki stvorila je šampiona od svakog svog kluba. Ove sezone je sa Arsenalom osvojila Premijer ligu, prethodno je 2022. sa hokejaškim timom Kolorado Avalanča osvojila Stenli kup, šampion SAD u američkom fudbalu postala je 2021. sa Los Anđeles Remsima, a i porodični lakros klub, Kolorado Mamot bio je prvak SAD 2022. godine.

Podrazumijeva se, jedan od najvećih uspjeha Kronkiji su ostvarili sa Denver Nagetsima, koje je Nikola Jokić doveo do titule NBA šampiona 2023. godine.

U Americi niko nema više zemlje od njih

Sten Kronki je od 1974. godine u braku sa Anom Volton, Džošovom majkom i nasljednicom američke korporacije Volmart. Osamdesetih je osnovao "Kronki grupu", kompaniju koja se bavila nekretninama i gradila tržne centre i komplekse zgrada, a mnogi objekti bili su u blizini Volmart prodavnica.

Kronki senior već je stvorio svoje bogatstvo kada je 1995. godine njegova supruga naslijedila Volmart grupu 1995. godine, poslije smrti oca Bada Voltona. Ove godine je utvrđeno da je porodica Kronki najveći privatni zemljoposjednik u SAD. U svom vlasništvu širom Amerike i Kanade ima više od 1,09 miliona hektara zemljišta.

