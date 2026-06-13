Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.

Izvor: MONDO

Pretežno sunčano.

U drugom dijela dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana u slabljenju.

Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.

Podgorica: Pretežno sunčano, u drugom dijelu dana malo do umjereno oblačno. Vjetar prijepodne umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha oko 18 stepeni, najviša dnevna do 30 stepeni.