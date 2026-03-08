Žandarmerija je utrčala da razdvoji navijače Vojvodine i Partizana na utakmici u Novom Sadu

Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Vojvodina i Partizan igraju derbi kola Superlige u Novom Sadu, a na početku utakmice došlo je do gužve i haosa na tribinama. Na istočnoj tribini stadiona „Karađorđe“ izbio je incident zbog kojeg su morali da reaguju pripadnici Žandarmerije.

Policija je utrčala na tribinu i razdvajala navijače novosadskih crveno-bijelih i beogradskih crno-bijelih. Nakon intervencije, pristalice Partizana prebačene su na drugi dio iste tribine kako bi se spriječili dalji sukobi.

Pred početak utakmice stanje na tabeli je takvo da je Partizan drugi sa 54 boda, dok je Vojvodina odmah iza sa 50 bodova.