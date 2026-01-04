Gostujući u podkastu "2x45" na "Mozzart sportu", Terzić je istakao uticaj tog poteza na društvene mreže i popularnost kluba:

Izvor: MN Press

Zvezdan Terzić, generalni direktor Crvene zvezde, nije mogao da sakrije iznenađenje i frustraciju kada je komentarisao ulazak popularnog jutjubera Bake Praseta u srpski fudbal i saradnju sa Vojvodinom.

Gostujući u podkastu "2x45" na "Mozzart sportu", Terzić je istakao uticaj tog poteza na društvene mreže i popularnost kluba:

"Vidi, da ne komentarišem sad previše, ali gdje svijet ide… Vojvodina 9.000, Baka Prase 170.000", rekao je Terzić, aludirajući na razliku u praćenju i interesovanju.

Izvor: Printscreen

On je naglasio i stav Crvene zvezde:

"Neće nikad Crvena zvezda… Naši navijači su poslali jasnu poruku: 'Do juče stara dama, danas Baka Prase', 'jeste li Firma ili farma?'. Vojvodina je veliki klub sa svijetlom tradicijom, a petljati se… Dobro, to je njihova stvar. Samo sam htio da pokažem razliku u brojkama i koliko se svijet menja."

Terzić je svojom izjavom jasno stavio do znanja koliko ozbiljno shvata fudbal i tradiciju, istovremeno aludirajući na fenomen popularnosti influensera u modernom sportu.