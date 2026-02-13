Novi fudbaler Vojvodine je mađarski fudbler Kornel Suč koji stiže iz treće lige Engleske.

Fudbalski klub Vojvodina je u samom finišu prelaznog roka završio veliki i vrlo važan posao - u Novi Sad stiže mađarski štoper Kornel Suč (24), krucijalno pojačanje za tim Miroslava Tanjge. Nakon što su Novosađani prodali Kolinsa Sičendžea u Englesku, u drugom pravcu krenuo je fudbaler iz Mađarske!

Navodno, Vojvodina je za Suča platila 500.000 eura, a njegov dosadašnji klub Plimut Argajl zadržao je 10 odsto od narednog transfera. Imajući u vidu da je srpski tim obavio veoma dobar posao sa Sičendežom, Suč bi mogao da se isplati i engleskom timu - ukoliko Vojvodina napravio još jedan višemilionski transfer.

Prije toga Kornel Suč će morati da bude pojačanje za Vojvodinu, koja nema preveliki izbor igrača u poslednjoj liniji. Pored iskusnog Đorđa Crnomarkovića (32), trener Miroslav Tanjga na raspolaganju ima još samo svog sina Sinišu (21), talentvoango Vladimira Mićunovića (19) koji je prekomandovan iz omladinaca i Kufrea Etu (21) koji je ljetos plaćen milion eura, a poslednji meč odigrao krajem septembra.

Kakvu karijeru ima Kornel Suč?

Mađarski štoper ponikao je u Diošđeru za koji je igrao tokom mlađih kategorija i kasnije u prvom timu, a zatim se preselio u Kečkemet. Taj mađarski klub ga je nakon samo godinu dana prodao u Plimut Argajl za 470.000 eura, a u dresu engleskog kluba Suč je odigrao 64 meča!

Prošle sezone takmičio se u Čempionšipu, drugom rangu engleskog fudbala, dok je u aktuelnog sezoni tim iz Plimuta trećeligaš. Kornel Suč je u Ligi 1 upisao 21 nastup tokom jesenjeg dijela prvenstva, a igrao je i u još tri takmičenja - dva puta u EFL Trofeju i po jednom u FA i Liga kupu.

Svojevremeno je Kornel Suč odigrao čak 20 mečeva za mlađe reprezentacije Mađarske, a ima nastup i za seniorsku selekciju. Debitantski meč za reprezentaciju svoje zemlje upisao je protiv Bosne i Hercegovine u Ligi nacija 2024. godine, kada je na terenu proveo poslednja tri minuta.