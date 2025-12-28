Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić u fokusu je srpske fudbalske javnosti u poslednje vrijeme.

Predsjednik FK Vojvodina, Dragoljub Zbiljić, osvrnuo se na spekulacije da su novosadski crveno-beli zainteresovani za fudbalera Crvene zvezde, Nemanju Radonjića. Ne krije da je brzonogi ofanzivac želja svakog ko se razumije u fudbal, ali trenutno to nije realnost.

Prvi čovjek Vojvodine objasnio je šta je pokrenulo priče o navodnom transferu:

„Nije realna priča oko Nemanje Radonjića. To je izašlo iz jednog intervjua, koji bi trebao da se pojavi, da kažem, danas, sutra, prekosutra, gdje je postavljeno blic pitanje – koga želite iz naše lige. Ja sam rekao Nemanja Radonjić. To je više bilo u šali, onda je neko prenio, odjednom se pojavilo, pa me pitaju ‘da li ste zainteresovani’. Pa, naravno da sam zainteresovan, pa Nemanja Radonjić, ali nije – nije realna priča. Naravno, stoji poziv“, rekao je Zbiljić u intervjuu za „Telegraf“.

Koliko cijeni igračke kvalitete Nemanju Radonjića, govori i to što smatra da je Radonjić zaslužio mjesto u reprezentaciji, iako možda ne pokazuje partije kakve su se od njega očekivale na Marakani.

„Mislim da Nemanja Radonjić ima čvrstu poziciju u Crvenoj zvezdi, i želim da se vrati u reprezentaciju, jer mislim da mu je tamo mjesto. Svi se sjećamo gola Mitrovića, ali zaboravljamo kako je ta akcija počela. Ja ne zaboravljam. Kada gledam utakmicu, pratim sve – gledam kad ulaze igrači na stadion, gledam njihov govor tijela, posebno onih koji ulaze sa klupe. Da sam ja trener, pola bih ih vratio nazad. Moramo retorički, govorom tijela, da pokažemo šta hoćemo i energiju koju želimo prenijeti“, rekao je Zbiljić.