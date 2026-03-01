Kristijano Ronaldo je kao i uvijek imao mnogo samopouzdanja, ali zaista je tragično izveo ovaj penal.

Mogao bi konačno Kristijano Ronaldo da osvoji neki trofej u Saudijskoj Arabiji pošto je njegov Al Nasr posle pobjede nad Al Fajhom 3:1 izbio na čelo tabele sa tri boda više od Al Ahlija i Al Hilala.

Ipak, u toj pobjedi se prilično obrukao Kristijano Ronalkdo koji je u 11. minutu izveo vjerovatno najgori penal u svojoj karijeri. "Ja sam najbolji, ovo je moja omiljena pozicija", rekao je Kristijano, a onda je poslao loptu pored gola. Pogledajte i kako:

Nakon toga smo vidjeli autogol Al Amrija za vođstvo Al Fajhe, ali je Sadio Mane izjednačio. Zatim je golman Fajhe Moskera dao autogol i posle povrede Kristijana Ronalda meč je prelomljen. Al Hamdan je zamijenio iskusnog Portugalca da bi samo četiri minuta kasnije na dodavanje Žoaoa Feliksa pogdio za konačnih 3:1.

Na deset kola do kraja u sjajnoj je formi Al Nasr sa 61 bodom, drugi Al Ahli takođe ima pet pobjeda zaredom sa 59 bodova, dok je Al Hilal sada treći sa 58 nakon dva remija. Kristijano Ronaldo je treži strelac Lige sa 21 golovm, dva manje od prvoplasiranog Ajvana Tonija.

