logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Siniša Mihajlović na svadbi sa Arijanom nije dobio nijedan poklon: Vjenčali se na Vidovdan i zvali Džeja da im pjeva

Siniša Mihajlović na svadbi sa Arijanom nije dobio nijedan poklon: Vjenčali se na Vidovdan i zvali Džeja da im pjeva

Autor Dragana Tomašević
0

Život čuvenog Srbina koji je preminuo 16. decembra 2022. u Rimu, posle borbe sa leukemijom, obilježila je ljubav sa Arijanom Rapaćoni Mihajlović.

Siniša Mihajlović na svadbi sa Arijanom nije dobio nijedan poklon Izvor: Instagram/ariannamihajlovic/printscreen

Siniša Mihajlović i Arijana Rapaćoni Mihajlović obnovili su 2021. godine bračne zavijete, prije toga organizovali su dva vjenčanja, a jedno je bilo upriličeno u Sremskim Karlovcima.

Par je 1996. sklopio građanski brak u opštini 1996. pa 28. juna 2005. godine upriličili crkveno vjenčanje u pravoslavnom manastiru.

"Sa Sinišom mi se dogodila ljubav na prvi pogled. Napustila sam televiziju sredinom 1995. godine, jer je on bio u Sampdoriji, a ja u Rimu, i nismo mogli često da se viđamo", izjavila je jednom prilikom Arijana, koja je radila kao televizijska voditeljka, pa otkrila još jedan detalj sjajne priče o njoj i legendarnom Mihi:

"Siniša me je osvojio svojom slatkoćom. Tačno je da je došao na večeru i zamolio mog oca za dozvolu da me zaprosi".

Veoma važan detalj je odluka bračnog para Mihajlović da njihovi gosti na vjenčanju umjesto svadbenih darova uplate donacije Dečjem selu u Sremskoj Kamenici.

Na njihovoj svadbi u Srbiji bilo je dosta poznatih ličnosti, između ostalih i Dejan Stanković dok je pjevao Džej Ramadanovski.

Džej i Siniša su bili veoma bliski prijatelji, a pjevač je često govorio da mu je bila čast da uveliča taj poseban dan.

Siniša i Arijana dobili su petoro djece, petoro djece, Viktoriju, Virdžiniju, Nikolasa, Dušana i Miroslava. Mihajloviću je prethodna veza donijela sina Marka.

 (Žena, MONDO)

Tagovi

Siniša Mihajlović Arijana Mihajlović Džej Ramadanovski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ