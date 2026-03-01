Siniša Mihajlović na svadbi sa Arijanom nije dobio nijedan poklon: Vjenčali se na Vidovdan i zvali Džeja da im pjeva

Život čuvenog Srbina koji je preminuo 16. decembra 2022. u Rimu, posle borbe sa leukemijom, obilježila je ljubav sa Arijanom Rapaćoni Mihajlović.

Siniša Mihajlović i Arijana Rapaćoni Mihajlović obnovili su 2021. godine bračne zavijete, prije toga organizovali su dva vjenčanja, a jedno je bilo upriličeno u Sremskim Karlovcima.

Par je 1996. sklopio građanski brak u opštini 1996. pa 28. juna 2005. godine upriličili crkveno vjenčanje u pravoslavnom manastiru.

"Sa Sinišom mi se dogodila ljubav na prvi pogled. Napustila sam televiziju sredinom 1995. godine, jer je on bio u Sampdoriji, a ja u Rimu, i nismo mogli često da se viđamo", izjavila je jednom prilikom Arijana, koja je radila kao televizijska voditeljka, pa otkrila još jedan detalj sjajne priče o njoj i legendarnom Mihi:

"Siniša me je osvojio svojom slatkoćom. Tačno je da je došao na večeru i zamolio mog oca za dozvolu da me zaprosi".

Veoma važan detalj je odluka bračnog para Mihajlović da njihovi gosti na vjenčanju umjesto svadbenih darova uplate donacije Dečjem selu u Sremskoj Kamenici.

Na njihovoj svadbi u Srbiji bilo je dosta poznatih ličnosti, između ostalih i Dejan Stanković dok je pjevao Džej Ramadanovski.

Džej i Siniša su bili veoma bliski prijatelji, a pjevač je često govorio da mu je bila čast da uveliča taj poseban dan.

Siniša i Arijana dobili su petoro djece, petoro djece, Viktoriju, Virdžiniju, Nikolasa, Dušana i Miroslava. Mihajloviću je prethodna veza donijela sina Marka.

(Žena, MONDO)