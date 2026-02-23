Legendarni Kristijano Ronaldo oglasio se nakon nagovještaja da bi mogao da napusti Al-Nasr zbog nesuglasica sa čelnicima kluba

Izvor: Brian Lawless / PA Images / Profimedia

Nedavno je glavna vijest u sportskim medijima bila ta da će Kristijano Ronaldo napustiti Al-Nasr zbog brojnih nesuglasica sa čelnicima kluba. Međutim, jedan od najboljih fudbalera svih vremena oglasio se i otkrio status u ekipi u Saudijskoj Pro ligi.

Ronaldo je propustio nekoliko mečeva svog tima, kako se tada navodilo riječ je o odbijanju da igra, a onda je i u novinama čiji je vlasnik osvanula vijest o potencijalnom odlasku iz kluba. Poseban problem predstavljali su kadrovski problemi i to što je najveći rival Al-Hilal doveo Karima Benzemu u svoje redove.

Izgleda da je Ronaldo riješio da pređe preko nesuglasica, pošto se vratio na teren 14. februara i postigao gol protiv Al-Fareha, a onda je protiv Al-Nazema dva puta bio precizan u pobjedi svog tima od 4:0. Nakon što je briljirao u dva susreta, promeijnio je stav. Posebno je uticalo i to da su vraćena veća ovlašćenja čelnicima Simau Kutinju i Žozeu Semedu, kao i da će zaostale plate biti isplaćene.

"Veoma sam srećan. Često govorim da pripadam Saudijskoj Arabiji, ova zemlja me je odlično prihvatila, moju porodicu i prijatelje. Srećan sam ovdje i želim da ostanem", rekao je Portugalac.

Potom je legendarni Ronaldo još jednom ponovio: "Na pravom smo putu, vratili smo se, dobri smo i imamo samopouzdanje. Veoma sam ponosan", rekao je.