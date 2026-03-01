Iran je vro blizu odluke da zbog rata sa Sjedinjenim Američkim Državama odustane od nastupa na Svetskom prvenstvu u fudbalu.

Izvor: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia

Iran će se "vrlo vjerovatno povući sa Svetskog prvenstva u fudbalu" kako javljaju iranski mediji. Tu vijest prenio je "Teheran Times", ali i brojni svetski portali poput "Marke".

Iran se kvalifikovao na Svetsko prvenstvo koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje treba da igra u Grupi G sa Belgijom, Novim Zelandom i Egiptom, Ipak kako je trenutno u ratu sa Amerikom teško da će se pojaviti na mečevima koji treba da se odigraju u Los Anđelesu i Sijetlu.

Ipak ova odluka još uvek nije konačna i videćemo šta će se dešavati u narednim danima. Ima još dovoljno vremena do Mundijala koji počinje tek na leto, ali je problem što bi eventualno odustajanje Irana moglo da utiče na baraže koji se uskoro igraju.

Oglasila se FIFA

"Pročitao sam vijesti o Iranu jutros kao i svi ostali. Imali smo danas sastanak i još uvijek je prerano da komentarišemo neke detalje, ali pratićemo situaciju vezanu za sve probleme u svetu. U Vašingtonu je održan žreb u kome su učestvovali svi timovi i sada smo fokusirani na siguran i bezbedan Mundijal sa svim timovima koji učestvuju. Nastavićemo da komuniciramo sa vladama tri države koje organizuju Svetsko prvenstvo za svaki slučaj. Svi će biti bezbjedni", rekao je Martuin Grafstrom iz FIFA.

Šta ako Iran odustane?

Do početka Svetskog prvenstva ima više od tri mjeseca, a ako ovaj tim odustane Belgija, Novi Zeland i Egipat dobiće novog rivala. Navodno je FIFA najbliža ideji da to bude Irak koji treba da igra finale baraža protiv boljeg iz meča Bolviije i Surinama. U tom slučaju bi pobjednik duela Bolivije i Surinama dobio direktnu kartu za Mundijal.

(MONDO, N.L.)