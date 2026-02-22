Kristijano Ronaldo istakao je kako je srećan u Saudijskoj Arabiji.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press /Profimedia

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo rekao je da je srećan u Al Nasru, nakon sumnji u vezi sa njegovom budućnošću u tom saudijskom klubu.

Ronaldo je navodno bio nezadovoljan načinom na koji klub vodi Javni investicioni fond (PIF) Saudijske Arabije i nedavno je propustio tri utakmice.

Vratio se prošle nedjelje, a nakon što je postigao dva gola u pobjedi nad Al Hazmom, što je njegovom timu donijelo bod prednosti na vrhu Saudijske pro lige, insistirao je na tome da želi da ostane.

"Veoma sam srećan. Kao što sam toliko puta već rekao, pripadam Saudijskoj Arabiji. To je zemlja koja me je veoma dobro dočekala, moju porodicu, moje prijatelje. Srećan sam ovdje, želim da nastavim", rekao je Ronaldo za lokalne medije, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Ronaldo je prešao u Al Nasr 2022. godine, nakon što je usred sezone napustio Mančester junajted i tada je postao najbolje plaćeni igrač u istoriji fudbala sa godišnjom platom od 177 miliona funti.