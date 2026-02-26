Kristijano Ronaldo kupio je 25 odsto španskog kluba Almerije

Izvor: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia

Kristijano Ronaldo (41) odlučio je da krene sa ozbiljnim ulaganjima u fudbal. Iako se još uvijek aktivno bavi fudbalom odlučio je da postane djelimični vlasnik poznatog španskog kluba Almerije. Kupio je 25 odsto vlasništva kluba koji se takmiči u drugoj španskoj ligi.

"Već duže vrijeme imam ambiciju da doprinesem fudbalu van samog terena. Almerija je španski klub sa solidnom bazom i potencijalom za rast. Želim da radim sa timom koji će pomoći da klub ode u narednu fazu rasta", rekao je Ronaldo.

Dionice, tačnije 25 odsto vlasništva kupio je preko svoje filijale "CR7 Sports" i sve to uz pomoć arapskog novca.

"Veoma smo srećni zato što je Kristijano izabrao naš klub za ulaganje. Smatra se najboljim fudbalerom u istoriji i dobro poznaje španski fudbal. Razuijme potencijal koji imamo i šta gradimo ovde", poručio je predsednik Almerije Mohamed Al Kereihi.

Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Grouppic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria)February 26, 2026

Almerija se trenutno nalazi na trećem mjestu u Segundi i ima dobre šanse da se plasira u Primeru i da se naredne godine nadmeće sa Realom, Barselonom, Atletiko Madridom...