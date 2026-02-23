Holanđanin Dik Advokat povukao se sa mjesta selektora Kurasaa zbog bolesti ćerke.

Nekadašnji selektor Srbije Dik Advokat, ostvario je istorijski uspjeh sa reprezentacijom Kurasaa kada su izborili plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nažalost, holandski stručnjak morao je da da ostavku zbog porodičnih problema i prepusti klupu pomoćnom treneru, takođe Holanđaninu Fredu Rutenu.

Razlog njegovog povlačenja je jako tužan jer je ovu odluku donio zbog bolesti ćerke. Propustiće priliku da sa najmanjom zemljom učesnicom na Mundijalu ispiše novu istoriju, a tamo je trebalo da bude i najstariji trener na prvenstvu.

"Uvijek sam govorio da je porodica iznad fudbala. Zato je ovo prirodna odluka. To ne znači, ipak, da mi neće mnogo nedostajati Kurasao, ljudi odande, moje kolege. Plasman na Mundijal sa najmanjom FIFA zemljom smatram najvećim dostignućem karijere. Ponosan sam na moje igrače, stručni štab, čelnike saveza, koji su vjerovali u nas", rekao je Advokat.

Iskusni trener je tokom karijere reprezentacije Holandije, Belgije, Južne Koreje, Emirata, Srbije, Rusije, Iraka, Kurasaa, dok je u klupskoj karijeri vodio PSV Ajndhoven, AZ Alkmar, Glazgov Rendžers i ostale...