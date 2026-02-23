Fudbaleri Novog Pazara dočekuju Crvenu zvezdu u četvrtfinalu Kupa Srbije, a meč je na programu 4. marta.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde i Novog Pazara odmeriće snage u četvrfinalu Kupa Srbije. Biće to jako zanimljiv meč jer će Nenad Lalatović morati protiv svog nekadašnjeg kluba i skoro je pred nemogućom misijom.

Uspio je temperamentni stručnjak već da režira jedno iznenađenje na novom poslu i pobjedi Vojvodinu na domaćem terenu sa 3:0, ali znatno teži zadatak će imati protiv Dejana Stankovića.

"Nisam ni mislio da će mi nešto u životu biti lako. Moja karma je takva. Uvijek idem tamo gdje je teško. Izvukli smo Zvezdu! Nemamo šta da izgubimo, možemo samo mnogo toga da dobijemo. Biće to praznik fudbala u Novom Pazaru. Zvezda je favorit", rekao je Lalatović za "Meridian sport".

Poželio je Cvenoj zvezdi da osvoji titulu i Ligu Evrope i podvlači da njegov tim nema šta da izgubi protiv realno kvalitetnijeg protivnika.

"Crvenoj zvezdi želim da osvoji Ligu Evrope i titulu – a Novom Pazaru da osvojimo Kup Srbije. Vidjećemo… Prije nego što sam došao ekipa je na Marakani izgubila 5:0, ali ovo će biti mnogo drugačija utakmica. Zvezdi se ne prati, Zvezda je Zvezda… Vidjeli smo svi kako su odigrali utakmice protiv Partizana i Lila. To sve govori o njima. Bićemo tihi i pružiti svoj maksimum. Ili ćemo biti heroji – ili ćemo časno izgubiti. Nikako ne možemo da budemo gubitnici".

Biće to okršaj sa velikim prijateljem Dejanom Stankovićem sa kojim je bio saigrač u Crvenoj zvezdi.

"Ne, ne… Ne planiram. Deki i ja smo kao braća – baš dobri prijatelji. Odrasli smo zajedno u Crvenoj zvezdi, družili se… Vidjeli smo i prije šest mjeseci, jeli u restoranu. Čujemo se privatno, ali u vezi utakmice svakako nećemo pričati. On čovjek radi njegov posao – ja svoj. Obojica ćemo željeti da pobijedimo. Van terena smo veliki prijatelji. Znam mu cijelu porodicu, sve smo prošli zajedno od sedme godine”.

Prije duela sa crveno-bijelima, koji je na programu 4. marta u Novom Pazaru, Lalatovićev tim će najprije ugostiti TSC na stadionu kraj Jošanice.

"Svaka utakmica je nepredvidiva. Fokus uvijek mora da bude na maksimumu. Svako može svakoga da pobijedi. Pokazali smo to protiv Vojvodine. Oni su prethodno pobijedili Zvezdu u dva navrata, a mi smo ih pobijedili u Novom Sadu. TSC je sjajan! Bili su bolji od Čukaričkog, prethodno su slavili protiv Mladosti. Svaka utakmica nam je kao finale. Tako se spremam uvijek. Volim sredine gdje me ljudi prihvate. Najteže je ako imaš nekog protiv sebe. Ovde sam zaista srećan, zadovoljan i uživam u radu. Trudim se da se odužim rezultatima. Maksimalno sam posvećen fudbalu i Novom Pazaru – tako je kada mi ljudi uzvrate ljubav”, istakao je Nenad Lalatović.