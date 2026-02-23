Zlatan Ibrahimović imao hitan sastanak sa Lukom Modrićem na kome mu je dao ultimatum.

Da li će Luka Modrić ostati u Milanu? Ljetos je stigao na "San Siro" i pokazao je da je i sa 40 godina veliki majstor fudbala, ali to je prvenstveno uradio kako bi ostao u formi za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD, Meksiku i Kanadi, koje ga ovog ljeta očekuje s Hrvatskom, tako da je pitanje kakvi su njegovi planovi za dalje.

To se pitaju i u Milanu i traže odgovor od njega. Tako današnja "Gazeta delo Sport" prenosi da je s Modrićem razgovore na ovu temu imao i Zlatan Ibrahimović, iako je njegova uloga na "San Siru" smanjena prethodnih mjeseci.

Prvobitno je Zlatan Ibrahimović bio zadužen za sva sportska pitanja u Milanu, da bi posle promašaja sa trojicom trenera, ipak tad bilo odlučeno da ostane samo savetnik vlasnika. Tako se uključuje u poslovanje Milana samo za specijalne prilike, kao što je sad bio slučaj oko Zlatana Ibrahimovića.

Navodno, njih dvojica su imala razgovore i Ibrahimović je postavio ultimatum Luki Modriću, tražeći mu da što prije obavijesti klub da li želi da produži ugovor ili planira da ode.

To je jako važno Milanu kako bi uopšte planirao narednu sezonu. Imaju naravno u Milanu opciju da jednostrano aktiviraju opciju produžetka saradnje, međutim ne žele da to urade sve dok ne dobiju i Modrićev pristanak, pošto ne žele da ga zadržavaju mimo njegove volje.

Problem je u tome što bi Modrić volio da sačeka kraj sezoen i donese odluku tek nakon Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj, što je prekasno za "rosonere" i zato je Ibrahimović morao da uskoči i da održi sastanak.

Koliko je Modrić važan Milanu?

Luka Modrić (40) je stigao kao slobodan agent iz Real Madrida u kome je proveo 13 godina. Znao je da ga Ćabi Alonso nema u planovima, takođe ni Florentino Perez više nije htio da produžava ugovor sa njim, tako da je pala odluka da pređe u redove "rosonera" kod kojih je možda najvažniji igrač sezone.

Odigrao je 28 utakmica ove sezone i postigao je dva gola, dok je imao i tri asistencije.

