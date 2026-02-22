Sudija 178. vječitog derbija Pavle Ilić poništio je pogodak Andreja Kostića nakon penala za Partizan na "Marakani".

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Crvena zvezda taman što je povela sa 2:0 golom Marka Arnautovića na 178. vječitom derbiju, Vasilije Kostov je napravio penal. On je zakačio u svom šesnaestercu Nikolu Simića i sudija Pavle Ilić je nakon gledanja snimka procijenio da je bio faul za kazneni udarac.

Nakon toga ofanzivni vezni Partizana Milan Vukotić preuzeo je odgovornost, a posle toga je šutnuo. Ipak, nažalost po njegov tim, Mateuš Magalješ ga je na golu Crvene zvezde pročitao i uspio je da mu odbrani udarac.

Na sreću Partizana najbrži je bio Andrej Kostić koji je dotrčao do lopte i zakucao je u mrežu. Mateuš je bio na zemlji. nije uspio da reaguje i pisalo je 2:1 na semaforu. Ali samo nekoliko minuta...

Ovako je dosuđen penal za Partizan:

Pogledajte 00:27 Penal za Partizan Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Nakon postignutog gola sve je stopirano, igrači Crvene zvezde su signalizirali da je Andrej Kostić prerano ušao u 16 metara rivala i nakon dužeg gledanja sudija Pavle Ilić presudio da jeste crnogorski napadač prestupio.

Zbog toga smo vidjeli kako je ovaj gol ipak poništen, pa je na semaforu ipak ostalo 2:0. Pogledajte koliko je prestupio Andrej Kostić: