Košarkaši SC Derbija su ostvarili veoma bitnu pobjedu u plej-autu ABA lige.

Savladali su Iliriju u "M:tel dvorani Morača" 76:73, to im je peti trijumf u regionalnom takmičenju, pa su poslije 4. runde plej-auta Splitu prepustili posljednje mjesto na tabeli.

"Studenti" su do podviga stigli nakon što su u drugoj četvrtini imali čak 20 poena minusa (43:23), a veliki preokret su krunisali u finišu kada su prije svega odbranom natjerali slovenačku ekipu na početničke greške.

Tim Petra Mijovića je serijom 8:0 u posljednjoj četvrtini preokrenuo na 65:60, imao je potom i 68:65, ali kao da je bilo zapisano da borba traje do posljednjih sekundi.

Ilirija je na 53 sekunde do kraja vodila 73:70, ali do kraja nije postigla koš.

Prvo je Mateo Drežnjak trojkom izjednačio na 73:73, onda je iskoristio jedno od dva slobodna bacanj za 74:43, a tačku na trijumf je sa linije penala stavio Nikola Pavlićević.

Matic Rebec je predvodio Derbi sa 19 poena, Aleksa Ilić je postigao 14 uz 10 skokova, po 10 su imali Drežnjak i Hanter Din...

Veteran Boban Marjanović je kod gostiju imao po 16 koševa i uhvaćenih lopti.