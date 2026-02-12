Izabranici Mirka Vučinića će ove godine ihgrati u Ligi C, a današnji žrijeb čekaće iz prvog šešira.

Žrijeb grupa za novo izdanje UEFA Lige nacija biće održan danas Briselu.

Izabranici Mirka Vučinića će ove godine ihgrati u Ligi C, a današnji žrijeb čekaće iz prvog šešira. U njemu su i Island, Albanija i Kazahstan i sa tim selekcijama se ne mogu naći sa njima u istoj grupi.

Mogući rivali iz drugog šešira su Finska, Slovačka, Bugarska i Jermenija, dok se u trećem nalaze Bjelorusija, Farska Ostrva, Kipar i Estonija. Četvrti šešir će biti kompletiran nakon martovskih utakmica baraža i trenutno je sigurno da su u njemu Moldavija i San Marino. Četvrti šešir Lige C činiće pobjednici baraž mečeva Letonija - Gibraltar i Luksemburg - Malta.

Grupna faza Lige nacije igraće se u septembru, oktobru i novembru ove godine. Plej-of mečevi zakazani su za kraj marta 2027. godine.

Početak žrijeba zakazan je za 18 sati.