Đoan Garsija imao je neprijatnu dobrodošlicu od navijača bivšeg kluba.
Fudbaleri Barselone savladali su Espanjol u gostima sa 2:0, u okviru 18. kola La lige. Centralna figura bio je golman Katalonaca Đoan Garsija, koji je dočekan, blago rečeno, neprijatno.
Reprezentativac Španije zadužio je dres Barselone prošle godine, a blistave partije u opremi gradskog rivala preporučile su ga španskom velikanu. Navijači su, međutim, kratkog pamćenja, pa njegov transfer smatraju izdajom, iako je bio jedan od najzaslužnijih za opstanak Espanjola u eliti. Sada ga je na stadionu sačekala zastrašujuća poruka.
Navijači Espanjola ostavili su mu transparent pred početak meča i poručili da mu ne praštaju izdaju:
"Izdajniče, otišao si kod najvećih neprijatelja. Pokazao si da tvoja ljubav prema našem klubu nije bila iskrena. Mi to ne opraštamo. Ti si Juda i pacov."
️ Espanyol fans: “A traitor to those who are one of us. You went to the farthest of foes. You showed that your love for the club was not faithful.”— Managing Barça (@ManagingBarca)January 3, 2026
“We do not forgive. Judas. You rat."pic.twitter.com/bfcB9JjgXg
Garsiju ovo nije spriječilo da mrežu sačuva netaknutom i na pravi način odgovori najvećem izazovu otkako je stao na gol Barselone. Katalonci su se prilično dugo mučili sa gradskim rivalom, a do pobjede su došli u samom finišu utakmice.
Golovima Olma u 86. minutu i Levendovskog u 90, stigli su do 16. pobjede u sezoni i drže čelo španskog šampionata sa 49 bodova. Espanjol je trenutno na petoj poziciji koja ima izlaz u Evropu.