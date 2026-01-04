Đoan Garsija imao je neprijatnu dobrodošlicu od navijača bivšeg kluba.

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Fudbaleri Barselone savladali su Espanjol u gostima sa 2:0, u okviru 18. kola La lige. Centralna figura bio je golman Katalonaca Đoan Garsija, koji je dočekan, blago rečeno, neprijatno.

Reprezentativac Španije zadužio je dres Barselone prošle godine, a blistave partije u opremi gradskog rivala preporučile su ga španskom velikanu. Navijači su, međutim, kratkog pamćenja, pa njegov transfer smatraju izdajom, iako je bio jedan od najzaslužnijih za opstanak Espanjola u eliti. Sada ga je na stadionu sačekala zastrašujuća poruka.

Navijači Espanjola ostavili su mu transparent pred početak meča i poručili da mu ne praštaju izdaju:

"Izdajniče, otišao si kod najvećih neprijatelja. Pokazao si da tvoja ljubav prema našem klubu nije bila iskrena. Mi to ne opraštamo. Ti si Juda i pacov."

️ Espanyol fans: “A traitor to those who are one of us. You went to the farthest of foes. You showed that your love for the club was not faithful.”



“We do not forgive. Judas. You rat."pic.twitter.com/bfcB9JjgXg — Managing Barça (@ManagingBarca)January 3, 2026

Garsiju ovo nije spriječilo da mrežu sačuva netaknutom i na pravi način odgovori najvećem izazovu otkako je stao na gol Barselone. Katalonci su se prilično dugo mučili sa gradskim rivalom, a do pobjede su došli u samom finišu utakmice.

Golovima Olma u 86. minutu i Levendovskog u 90, stigli su do 16. pobjede u sezoni i drže čelo španskog šampionata sa 49 bodova. Espanjol je trenutno na petoj poziciji koja ima izlaz u Evropu.